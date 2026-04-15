Društvene mreže zapalio je snimak jedne atraktivne Grkinje koja je odlučila da učestvuje u popularnom izazovu "Sa pripadnikom koje nacije bi pre izabrala za izlazak".

Ono što je počelo kao obična igra, pretvorilo se u pravu senzaciju koja je oduševila čitav Balkan, a naročito korisnike iz Srbije koji nisu krili ponos u komentarima.

Harizmatična Grkinja nije imala dilemu kada je videla našu zastavu.

Na samom početku videa, devojka se suočila sa prvom dilemom, birajući između Albanije i svoje rodne Grčke.

Očekivano, plavo-bela zastava sa krstom odmah je dobila prednost. Međutim, niko nije mogao da nasluti šta će se dogoditi kada se u igru uključila Srbija. Od trenutka kada se na ekranu pojavio srpski grb, harizmatična brineta više nije imala nikakvu sumnju.

Ređale su se države jedna za drugom, ali nijedna nije uspela da poljulja njenu odluku. Italija, kolevka romantike, pala je u zaborav pred srpskom zastavom.

Čak ni moćna Švajcarska, pa ni Poljska, nisu imale nikakve šanse. Devojka je svakim novim pokretom i osmehom jasno stavljala do znanja da je njen favorit odavno izabran.

Posebno upečatljiv trenutak bio je onaj u kojem su se na suprotnim stranama našle zastave Srbije i Grčke. Bez i sekunde oklevanja, Grkinja je poletela ka srpskoj trobojci, pokazujući privrženost koja je odmah protumačena kao potvrda tradicionalno bliskih odnosa dva naroda.

Čak ni egzotični Maroko ni ponovni susret sa albanskom zastavom nisu mogli da promene ishod ovog neobičnog takmičenja.

Snimak se završio apsolutnom pobedom Srbije, a komentari ispod objave ne prestaju da se nižu.