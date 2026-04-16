"Iskreni ste, ali bez skrupula. Nikad vas ne muči savest. Ambiciozni ste i nemilosrdni, a umete da budete čak i svirepi."

Ovo bi moglo da zvuči kao opis čuvenog Džejmsa Bonda, tajnog agenta 007, nastalog u umu autora Ijana Fleminga, a popularizovanog desetinama filmova.

"Volite da uzvratite udarac, ali vam se ne žuri da to uradite. Opasnost je za vas stimulans, ali kad ste uplašeni, ne paničite", dodaje se u opisu.

Međutim, reč je o profilu britanske obaveštajne službe MI6 za jednog od najuspešnijih dvostrukih agenata iz vremena Drugog svetskog rata.

Šifrovano ime mu je bilo Tricikl.

A pravo Popov... Duško Popov.

Ovo je priča o jugoslovenskom špijunu plejboju iz Drugog svetskog rata, za koga se tvrdi da je bio inspiracija za nastanak lika Džejmsa Bonda.

BBC je Popova intervjuisao 1975. godine, što će se decenijama kasnije naći u BBC podkastu "Svedoci istorije", gde se može čuti i glas Popova.

"Oruđa špijunaže nisu veoma etička - laži, prevare, ucene, nasilje, ponekad čak i ubistvo", izjavio je tada Popov.

"Ali san za sve nas, eliminacija Hitlera i pobeda u tom ratu, bio je toliko velik da mislim da nikad nisam zastao i pomislio da činim nešto amoralno".

"To što sam radio spasavalo je živote".

Vešt kockar i slavni zavodnik

Popov je rođen u imućnoj jugoslovenskoj porodici.

Bio je šarmantan i sofisticiran, vešt kockar i slavni zavodnik, a i govorio je nekoliko jezika.

Po izbijanju Drugog svetskog rata, kontaktirao ga je prijatelj koji je radio za Abver, nemačku obaveštajnu službu.

"U to vreme, ranih 1940-tih, Nemcima je bio potreban špijun koji je mogao da se kreće u svim slojevima britanskog društva i taj moj prijatelj je prosledio moje ime ne pitavši me", rekao je Popov za BBC te 1975. godine.

"Rekao im je da ima čoveka za kog veruje da je karakterom savršen za superšpijuna i Nemci su me kontaktirali."

Ali ono što Nemci nisu znali jeste da je Duško izrazito bio protiv nacizma.

Odmah je otišao kod Britanaca.

"Poznavao sam nekoga u ambasadi i ispričao sam mu za nemački predlog, a on me je upoznao sa predstavnikom MI6 u Beogradu, koji me je izuzetno ohrabrivao".

- Rekao je: "Slušaj, želimo da se infiltriramo u Abver, nastavi da razgovaraš sa njima i pokušaj da napreduješ ka vrhu".

Nemci su ga, kako kaže, kroz nekoliko manjih zadataka stavili na probu i tako je započeo Duškov dvostruki život.

"Na samom početku sam bio nepažljiv i zamalo sam upao u zamku", priseća se.

- Nemac iz Abvera koji me je regrutovao je - bez mog znanja, naravno - angažovao i čoveka da me proverava. Potplatio je šofera mog oca, koji je sabotirao moj automobil, a potom se stavio u moju službu, rekavši da će me vozikati unaokolo.

Baš u to vreme, Popov je imao popriličan broj viđanja sa predstavnikom MI6, što se sve našlo u izveštajima predatim Nemcima.

"I tako je moja karijera u špijunaži započela ubistvom tog čoveka", kaže Popov.

"Pronašao sam ljude koji su ga se otarasili.“

U srodstvu sa Džejmsom Bondom

"Znaš ti da je nama rođak Džejms Bond", glasila je rečenica koju je 33-godišnja Nastasja Deretić iz Zrenjanina pre desetak godina čula od majke.

"Pomislila sam jao je l' to moja mama upala u neke teorije zavera", dodaje, uz osmeh.

Ali onda joj je sve objasnila.

Njena baka sa mamine strane je iz porodice Popov iz Novog Mileševa, naselja u banatskoj opštini Novi Bečej.

"Ne mogu da kažem da mi je blizak rod, ali imamo nekog zajedničkog pretka, postoji slika porodičnog stabla na kom se to vidi", priča prevoditeljka koja je trenutno na doktorskim studijama lingvistike u Novom Sadu, gde i živi.

Zvali su ih i na velika godišnja porodična okupljanja Popova, naglašava.

Marko Popov, sin Duška Popova, dobio je srpsko državljanstvo 2019. godine.

I kakav je osećaj kad ti je Džejms Bond rođak?

- Super je za kafanske priče, kao znaš ti ko je moj rođak ili samo pomenem u srodstvu sa Džejmsom Bondom, pa svi budu kao "ma važi" - odgovara Deretić, smejući se.

"Zezamo se i u porodici mi smo od Bondovih, ko više liči na njega i slično", dodaje.

Ipak, to pomalo zna i da bude pritisak.

- Razmišljaš: "Zaboga imam Džejmsa Bonda u porodici, moram i ja nešto da postignem u životu" - zaključuje Deretić uz osmeh.

Popularnost Popova u Srbiji za to vreme nimalo ne jenjava.

O njemu su napisani brojni tekstovi, u kom ga mahom nazivaju najvećim srpskim špijunom, često o njemu snimaju emisije i podkaste, poput Historikasta, a ima i profil na sajtu Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Ističu njegovu ulogu u obmanjivanju Nemaca gde će se dogoditi napad saveznika i veliko iskrcavanje na Normandiji 1944, što je značajno doprinelo porazu nacista.

Popov je o njegovom životu pisao u autobiografiji Šifra tricikl.

Dozvoljena samo jedna greška

Nemci su ubrzo poslali Popova u London da pod paravanom bogatog biznismena sakupi obaveštajne podatke.

Tamo su britanski oficiri osmislili realistične, ali lažne informacije za Duška da ih prenese njegovom nacističkom nadređenom u Estorilu, odmaralištu u Portugalu.

"Bio sam poput glumca koji se priprema za ulogu", kaže Popov.

- Niste mogli samo da predate suve činjenice Nemcima, morao sam da ukrasim svaku priču malim anegdotama zato što bi se vratili da mi postavljaju pregršt pitanja.

Bilo ih je raznih.

Uživali su u vrhunskim jelima i koktelima

Kako je izgledalo putovanje? Na kojoj stanici si sišao? U kom hotelu si odseo? Gde je u hotelu predvorje? Gde je bar?

- I nisam smeo da pogrešim - u tom poslu dozvoljena vam je samo jedna greška, ona je poslednja koju ćete ikad napraviti.

Upravo su mu se u Portugalu putevi ukrstili sa britanskim pomorskim obaveštajnim oficirom po imenu Ijan Fleming, koji se kasnije proslavio kao tvorac Džejmsa Bonda.

Obojica su odsela u hotelu Palasio u Estorilu.

Uživali su u vrhunskim jelima, koktelima i kazinu.

- Najudobniji način da provedete rat je da ga provedete onako kako sam to ja učinio - paravan mi je bio sjajan, vodio sam veoma uzbudljiv život, kao iz nekog romana. Ljudi bi veći deo vremena mislili da je sve to izmišljeno - priča Popov.

Zbog toga se naširoko smatra da je Duško bio inspiracija za tajnog agenta 007.

Pomoglo je i njegovo nadaleko slavno zavodništvo.

Prema jednoj legendi, šifrovani nadimak Tricikl dobio je nakon što je pozvao dve žene u hotelsku sobu na romantično veče.

Druga verzija je daleko manje uzbudljiva.

Ona kaže da je nadimak dobio zato što je bio lider ćelije sačinjene od tri špijuna.

Naravno, kao i Bond, Duško je voleo novu tehnologiju, u koju spada mikro-tačka koja je omogućavala da stotine reči bude odštampano na prostoru jedne tačke u tekstu.

"Kad danas čitate knjige o špijunaži, vidite mnogo tehničkih smicalica, a to je jedna od njih koja nikad nije nadmašena", kaže Popov.

- Mikro-punkcija ili mikro-tačka je remek-delo prenošenja poruka, naročito ako ste došli u posed planova ili imate komplikovane poruke. Ako ne znate gde je, ne možete da je primetite.

Direktor FBI mu nije verovao

Nemci su bili toliko impresionirani produktivnim novim agentom da su u avgustu 1941. Duška poslali u Ameriku da osnuje podzemnu mrežu.

I tu je naišao na najznačajnije obaveštajne podatke njegove špijunske karijere - japanski zahtev za informacije o američkoj pomorskoj bazi Perl Harbor.

- Znali smo da Nemci ili Japanci pripremaju napad negde, ali su svi mislili da će Japanci napasti Holandsku Indiju (današnju Indoneziju) - priča Popov.

- Tek kad sam dobio taj upit, shvatili smo šta to znači - postalo je prilično jasno ko, kada, gde i kako će da napadne.

Prosledio je, dodaje, informaciju američkom FBI ne razmišljajući previše o njoj, misleći da će neko uraditi nešto po tom pitanju.

Međutim, čuveni FBI direktor Džon Edgar Huver mu nije verovao.

Nije, kako kaže, odobravao njegov stil života - penthaus u najbogatijem delu Njujorka, odsedanje u luksuznom hotelu i slično.

- A onda sam tražio dvonedeljni odmor i odveo devojku u Majami, kada su mi prišli agenti FBI i rekli da moram odmah da je pošaljem nazad. Mislio sam da su hotelski detektivi i da mogu to da rešim sa nekoliko dolara, da ih potplatim. Huver mi je kasnije rekao: "Pokušao si da podmitiš moje agente, kršiš ozbiljan zakon", praktično me je izbacio iz kancelarije.

Međutim, u decembru 1941. Japanci su napali Perl Harbor.

Uporište vredno 100 miliona dolara, najsnažnija postaja američke odbrane, bombardovano je neposredno posle svitanja, glasio je radio izveštaj.

Prema prvim izveštajima, na bazu se obrušilo 150 neprijateljskih aviona, dodali su.

"Kad su vesti počele da pristižu, bio je to najstrašniji trenutak koji sam doživeo u životu... Nisam mogao da verujem", kaže Popov.

"Ali bili su upozoreni, to je mogla da bude pobeda, pomislio sam, a onda shvatite da su za sat i po Amerikanci izgubili nekoliko hiljada ljudi.

"I sad je bilo očigledno da će Amerika ući u rat".

Popov je tada postao sumnjiv.

Slao je vrlo malo obaveštajnih podataka u Nemačku iz SAD i nije uspeo da izgradi špijunsku mrežu.

Međutim, uprkos riziku od raskrinkavanja, vratio se u Evropu.

- Ako ste u igri, ne napuštate je na pola i ja sam želeo da nastavim da je igram. Bilo bi grozno provesti više godina u borbi protiv Hitlera, a da ne znate kako se to završilo.

Nikada nije razotkriven

Preživeo je rat, a da nikada nije bio razotkriven kao dvostruki agent.

- Sada još i više cenim mir i sreću, kad je uporedim sa tim ratnim godinama, nekako sve izgleda jednostavnije i lakše sada - rekao je te 1975. godine.

- Britanci su bili dobri prema meni, dali su mi orden ili dva, na čemu sam zahvalan.

Duško Popov, odlikovan Ordenom Britanske imperije, bio je centralna tema nekoliko knjiga, filmova i dokumentaraca o "pravom Džejmsu Bondu".