Branislav Negić, pripadnik 125. motorizovane brigade, poginuo je pre 27 godina na današnji dan u borbama protiv albanskih terorista i NATO agresora na Košarama. Tim povodom vence na njegov spomenik na groblju u Banji Koviljači danas su položili predstavnici Gradskog odbora SUBNOR-a Loznice u prisustvu Negićeve majke, sestre i prijatelja.

Vidi galeriju Ko je Branislav Negić, heroj sa Košara koji je 1999. dao život za Srbiju

Negić je imao 21 godinu i bio je na redovnom odsluženju vojnog roka, Odlikovan je Ordenom zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena, jedna ulica u njegovoj Banji Koviljači nosi njegovo ime, a do danas nisu nađeni njegovi posmrtni ostaci. Loznički SUBNOR-a će na porodičnom groblju u zvorničkom naselju Šćemlije, u četvrtak, počast odati i Negićevom sugrađaninu, dobrovoljcu Ivici

Ivanović (44) koji je na Košarama poginuo 16. aprila 1999.

Odlikovan je Ordenom zasluga za odbranu i bezbednosti prvog stepena i u Koviljači se jedna ulica zove po njemu. Iz lozničkog kraja na Košarama je 3. juna pre 27 leta pao i Lozničanin Ljubomir Romić (49), rezervni kapetan, takođe pripadnik 125. motorizovane brigade, koji je bio dobrovoljac. Odlikovan je Ordenom zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena i na lozničkom Lagatoru jedna ulica nosi njegovo ime.