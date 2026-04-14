Infrastruktura železnice Srbije saopštila je danas da je neistinita i lažna vest koju su preneli pojedini mediji da je privatni investitor pre izgradnje železničke stanice i kompleksa Beograd Centar, po sopstvenom nahođenju odlučivao o nosivosti betonske ploče u Prokopu.
Železnička stanica Beograd Centar potpuno je bezbedna za korišćenje

Železnička stanica Beograd Centar potpuno je bezbedna za korišćenje, a putnicima, korisnicima usluga i zaposlenima garantovana je apsolutna sigurnost, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, pojedini mediji tendenciozno, pozivajući se na „stručne“ interpretacije ugovora o izgradnji staničnog objekta i kompleksa u Prokopu, iznose neistine i laži kako je privatni investitor mogao sam da utvrđuje da li je betonska konstrukcija u Beograd Centru – bezbedna“.

Naglašava se i da su postojeću armirano betonsku konstrukciju objekta železničke stanice Beograd Centar ispitivali stručnjaci Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Instituta za materijale i konstrukcije – Laboratorija za materijale, koji su uradili odgovarajući Elaborat o navedenom ispitivanju.

„Dakle, referentne, stručne i profesionalne institucije i stručnjaci, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, izradili su Tehničku dokumentaciju, pod nazivom ‘Elaborat o ispitivanju postojeće armiranobetonske konstrukcije objekta železničke stanice Beograd Centar'“, piše u saopštenju.

Infrastruktura železnice Srbije ističe i da su na osnovu sprovedenih detaljnih, višednevnih pregleda, izvedene konstrukcije stanične zgrade „Beograd Centar“, kao i da je nakon analize pregleda, u elaboratu zaključeno da je „konstrukcija objekta stanične zgrade Beograd Centar izvedena kvalitetno, bez uočenih odstupanja od geometrije i bez nedostataka u smislu narušene nosivosti, stabilnosti i upotrebljivosti“.

“Železnička stanica Beograd Centar u Prokopu jedna je od najlepših i najvećih železničkih stanica u ovom delu Evrope, kroz koju svakodnevno saobraća preko 200 vozova i nema nikakvih razloga za brigu, ni paniku bilo koga u ovom objektu“, ističe se u saopštenju Infrastrukture železnice Srbije.

Ne propustiteInfoBizSrpski voz na mađarskim šinama: Testiranja pokazuju da će put od Beograda do Budimpešte trajati manje od tri sata
DruštvoSOKO ZA 10 DANA PREVEZAO 50.000 PUTNIKA! Velika potražnja za kartu više brzom prugom Beograd - Subotica: Evo šta kažu iz Srbijavoza o kartama!
PolitikaSRBIJA JURI 200 NA SAT, BRŽE NEGO "MALA ŠVAJCARSKA"! Od Beograda do Subotice za 72 minuta, a od Kopra do Ljubljane 2,5 sata - MERLJIVI REZULTATI VUČIĆEVE VIZIJE
