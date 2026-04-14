Infrastruktura železnice Srbije saopštila je danas da je neistinita i lažna vest koju su preneli pojedini mediji da je privatni investitor pre izgradnje železničke stanice i kompleksa Beograd Centar, po sopstvenom nahođenju odlučivao o nosivosti betonske ploče u Prokopu.

Iz Infrastruktura železnice Srbije navode ističu da je Železnička stanica Beograd Centar potpuno bezbedna za korišćenje

Železnička stanica Beograd Centar potpuno je bezbedna za korišćenje, a putnicima, korisnicima usluga i zaposlenima garantovana je apsolutna sigurnost, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, pojedini mediji tendenciozno, pozivajući se na „stručne“ interpretacije ugovora o izgradnji staničnog objekta i kompleksa u Prokopu, iznose neistine i laži kako je privatni investitor mogao sam da utvrđuje da li je betonska konstrukcija u Beograd Centru – bezbedna“.

Naglašava se i da su postojeću armirano betonsku konstrukciju objekta železničke stanice Beograd Centar ispitivali stručnjaci Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Instituta za materijale i konstrukcije – Laboratorija za materijale, koji su uradili odgovarajući Elaborat o navedenom ispitivanju.

„Dakle, referentne, stručne i profesionalne institucije i stručnjaci, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, izradili su Tehničku dokumentaciju, pod nazivom ‘Elaborat o ispitivanju postojeće armiranobetonske konstrukcije objekta železničke stanice Beograd Centar'“, piše u saopštenju.

Infrastruktura železnice Srbije ističe i da su na osnovu sprovedenih detaljnih, višednevnih pregleda, izvedene konstrukcije stanične zgrade „Beograd Centar“, kao i da je nakon analize pregleda, u elaboratu zaključeno da je „konstrukcija objekta stanične zgrade Beograd Centar izvedena kvalitetno, bez uočenih odstupanja od geometrije i bez nedostataka u smislu narušene nosivosti, stabilnosti i upotrebljivosti“.