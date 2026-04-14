- Mi ćemo ovim činom pokazati da ne samo da vrednujemo Jovovića kao heroja, kao pojedinca, već čitavu tu generaciju koja nije dozvolila da zločini ostanu nekažnjeni. Na taj način mi pokazujemo i odnos i pijetet i borbu da žrtve od Jadovna do Jasenovca dobiju svoju satisfakciju ali šaljemo poruku i da 21. vek ne sme biti vreme za povampirenje ustaštva, nacizma, fašizma - naglasila je ministarka za RTS.

Marija, ćerka Blagoja Jovovića, rekla je da je znala perfektno ko su bile Ustaše i Ante Pavelić, ali da otac nije pričao sa porodicom o svojoj ulozi u izvršenju pravde nad poglavnikom NDH.

- On je hteo da čuva svoju familiju. Nije bilo lako u Argentini. Puno ustaša je živelo tamo, više od 30.000 - rekla je ona.

Ćerka Blagoja Jovovića, koja je planirala kratko da ostane u Srbiji, na kraju je ostala više godina, i obišla je mesta najstrašnijih stradanja Srba.

- Bila sam i u Prebilovcima, baš je bilo teško sve da se vidi... Ali to mora da se vidi. I to mora da se zna - kazala je Marija za RTS.

Ne propustiteDruštvoSKANDAL! UZ VEST O BLAGOJU JOVOVIĆU, N1 OBJAVIO SLIKU PAVELIĆA Reagovala ministarka Đurđević Stamenkovski: Važno je da se ne relativizuju zločinci
Screenshot_12.jpg
DruštvoBLAGOJE JOVOVIĆ ĆE BITI SAHRANJEN U SRBIJI! Ministarka Stamenkovski otkrila - Pokrenuta inicijativa da se posmrtni ostaci heroja prebace u otadžbinu
Blagoje Jovović
DruštvoJOŠ SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNE ZAŠTITE: Ministarka Stamenkovski u Blacu potpisala ugovor - Sistem mora da bude dostupan, efikasan i okrenut čoveku
Milica Đurđević Stamenkovski
Društvo"Gde su najvrednije ruke cele Srbije?" Divan susret ministarke Stamenkovski i bake Pavlike iz Topole: Posle razgovora vredna starica provozala traktor (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski Pavlika Jovičić