Slušaj vest

Iznenađenje, koje su Apatincu Nikoli Popoviću (46), neposredno pred Uskrs, priredili njegovi prijatelji oduševilo je, ne samo njega, već i sve koji su za ovaj divan gest saznali putem društvenih mreža, na kojima je masovno deljen video zapis ove lepe priče.

Naime, oni su Nikoli, koji od rođenja ima cerebralnu paralizu, poklonili novi teretni tricikl na elektromotorom, koji će mu znatno olakšati svakodnevni život.

- Dugo smo tražili odgovarajuće prevozno sredstvo za njega. Ono što je mene kao njegovu komšinicu i drugaricu najviše bolelo je kad ga vidim kako se muči dok po kiši i vetru jedva okreće pedale starog tricikla, a da ne skida osmeh sa lica. Zajednička drugarica Ljilja i ja smo dugo razmišljale šta činiti, ali nismo uspele iz njega izvući adekvatne informacije. Na sreću, Bojan Milošević, od nedavno naš komšija, uspeo je da sazna više, priča Snežana Regoda, jedna od pokretača i učesnik ove lepe priče.

Proces je, kako kaže, trajao par meseci dok nisu smislili šta tačno žele da kupe. Ali je zato skupljanje novca bilo znatno kraće.

- Novac je, bukvalno, rešen za sat vremena. Pozvali smo samo ljude koje on svakodnevno viđa. Sve druge, a kojih je mnogo, za koje znamo da ga vole i da bi bez problema učestvovali u ovom iznenađenju, nismo imali potrebe da zovemo, jer je novac već bio skupljen, dodaje uz osmeh naša sagovornica.

Apatin Nikola Popović dobio tricikl na poklon Foto: J.Miljuš

Osim nje, u ovoj priči su učestvovali Ljiljana Golčeva – Lukić, Tijana Zorić, Emili Čapo, Milan Grmuša, Kongo, Marko Obradović, Milan Vujin, Cvećara “Bonsai”, Bojan Milošević, Slađana Milošević i Silvester Pozarnik.

Kad je tricikl stigao u Apatin smislili su plan kako i gde ga uručiti. Odluka je pala na mesto gde su često zajedno, na Dunavu, u kampu na poluostrvu. Iako je rominjala kišica, znali su da Nidžo neće odbiti poziv da dođe na druženje (kao). Tako je i bilo. Ekipa se rasporedila duž poluostrva, posakrivala iza grmova i uključila snimanje na telefonima. Nidžo je već bio na dogovorenom mestu, kad je ugledao prvo balone, a tek onda tricikl ukrašen sa dve velike crvene mašne, Bojana za upravljačem i prikolicu punu – poznatih osmeha.

-Ono dalje, ne može se baš opisati rečima. Pogledi, osmesi, po koja suza... erupcija najlepših emocija. Sve je bilo kao u nekom snu, nestvarno i prelepo. Blagosloveni smo jedni drugima i nadam se da ćemo nastaviti u tom pravcu podrške čoveka ka čoveku, dodaje Sneža.

U tom pravcu, već imaju novu ideju - da se na gradskoj plaži napravi metalni ponton (prenosiv – zbog promenljivog vodostaja Dunava) kako bi ljudi u invalidskim kolicima ili teže pokretni mogli sami ući u reku i kupati se. Do toga su, kako kaže, došli družeći se sa Nikolom i gledajući kako se i on i onaj ko mu pomaže muče prilikom ulaska u vodu.

I, na kraju ove lepe priče, vratimo se na Nidžin novi teretni tricikl. S obzirom da ima kip prikolicu nosivosti do 500 kg možete ga pozvati da vam nešto doveze ili odveze, a možda i nekog preveze, jer u prikolici ima i klupicu za sedenje.

Nikola i njegovi prijatelji vraćaju nadu da, bez obzira na loša vremena, još uvek nije umro čovek u ljudima.

Nema ih puno, ali tu su. Oko nas...