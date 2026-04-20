Svet se trenutno nalazi na pragu masovne promene vremenskih prilika koja ne predstavlja samo običnu promenu sezone, već potpuni atmosferski reset.

Nakon višegodišnjeg perioda pod uticajem hladne faze poznate kao La Ninja, okeanske analize potvrđuju njen zvanični odlazak i početak brzog razvoja novog, snažnog fenomena - El Ninja.

Ovaj preokret će iz korena izmeniti putanje vazdušnih struja i pritisak iznad čitave severne hemisfere, kako su najavili stručnjaci meteorološkog sajta "Severe Weather Europe" (SWE).

Šta je "Super El Ninjo"?

El Ninjo je prirodni ciklus zagrevanja centralnog i istočnog dela tropskog Pacifika koji se javlja periodično, ali ono što stručnjake brine u 2026. godini jeste njegov intenzitet. Kako je objavio SWE, trenutno se ispod površine okeana kreće masivni "Kelvinov talas" tople vode koji izbija na površinu i dramatično podiže temperaturu.

Kada anomalije temperature površine mora pređu prag od 2 stepena, fenomen dobija status "Super El Ninja". Kako navode stručnjaci, ovaj sistem deluje kao masivni planetarni "toplotni motor", oslobađajući ogromne količine okeanske energije u atmosferu, što direktno menja globalni mlazni tok i pretvara uobičajene letnje promene u visokorizične događaje.

Ko će se "pržiti", a gde stižu oluje?

Iako je izvor ovog fenomena u dalekom Pacifiku, njegove posledice se poput domina prenose na čitav svet. Prema podacima koje je objavio SWE, ključni faktor za Evropu biće pozicija sistema niskog vazdušnog pritiska iznad istočnog Atlantika.

Iako je izvor ovog fenomena u dalekom Pacifiku, njegove posledice se poput domina prenose na čitav svet. Prema podacima koje je objavio SWE, ključni faktor za Evropu biće pozicija sistema niskog vazdušnog pritiska iznad istočnog Atlantika.

Stručnjaci iz SWE predviđaju sledeće trendove za naš kontinent:

Centralna i Istočna Evropa, uključujući Srbiju: Modeli predviđaju iznadprosečne temperature, što znači da ćemo biti pod direktnim uticajem toplotnih talasa jačeg intenziteta.

Modeli predviđaju iznadprosečne temperature, što znači da ćemo biti pod direktnim uticajem toplotnih talasa jačeg intenziteta. Vlažni talas i padavine: Suprotno uvreženom mišljenju da El Ninjo donosi samo sušu, za veći deo Evrope se predviđa više padavina od normale zbog vlažnog južnog protoka vazduha.

Suprotno uvreženom mišljenju da El Ninjo donosi samo sušu, za veći deo Evrope se predviđa više padavina od normale zbog vlažnog južnog protoka vazduha. Ekstremna nestabilnost: Super El Ninjo pojačava ekstreme, pa su mogući nagli prelazi iz paklenih vrućina u snažne oluje, što je karakteristično za ovakav atmosferski profil. "Jun donosi opasnost od poplava, a jul rekordne vrućine"

Kako je najavio Ivan Ristić u dugoročnoj vremenskoj prognozi prognozi, leto 2026. biće obeleženo brzim promenama i ekstremima koji se savršeno uklapaju u globalnu sliku koju je predstavio SWE.

Ristić naglašava da u svom radu koristi između 10 i 15 različitih meteoroloških modela kako bi dobio što precizniju sliku, jer se u prelaznim periodima prognoze mogu menjati na svakih 12 sati.

Prema njegovim rečima, iako su prolećne prognoze uvek izazovne zbog nestabilnosti modela, trend za predstojeće leto je potpuno jasan - "Super El Ninjo" je "probudio monstruma" i Srbija mora biti spremna na sezonu rizika.

Navikli smo na topla leta, ali kombinacija ekstremne vlage, tropskih temperatura i olujnih pikova mogla bi da obeleži ovu godinu.

Od urbanih poplava do 42 stepena

Ristić je otkrio specifične termine na koje bi svi građani Srbije trebali da obrate pažnju.

Kraj juna i prva žega

Prava letnja žega stiže u trećoj dekadi juna. Oko 25. juna očekuje se prvi toplotni talas sa temperaturama do 35 stepeni. Međutim, Ristić upozorava na ekstremne količine kiše, do 100 litara po kvadratu u danu, što može izazvati ozbiljne urbane poplave.

Julski pakao i superćelijske oluje

Jul će biti mesec ekstrema. Sredinom meseca, kada se mora zagreju iznad 27 stepeni, stvaraju se uslovi za razorne superćelijske oluje sa gradom i orkanskim vetrom.

- Pik vrućine očekuje se oko 24. i 25. jula, kada bi u Beogradu moglo biti 41, a u delovima Srbije i neverovatnih 42 stepena - kaže Ivan Ristić.

Avgustovski afrički vazduh

Avgust će obeležiti dugotrajni toplotni talasi pod uticajem priliva toplog afričkog vazduha. Građani treba da se pripreme na veliku sparinu i temperature koje će se konstantno kretati oko 40 stepeni, čineći ovo leto jednim od najtežih u poslednje vreme.