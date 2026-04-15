U Beogradu je rešeno stambeno pitanje za deset porodica izbeglica, koje su nakon više od deset godina neizvesnosti dobile trajni smeštaj, saopštio je Komesarijat za izbeglice i migracije.

Ugovore o dodeli stanova korisnicima je uručila komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević, koja je tom prilikom razgovarala sa porodicama o njihovim planovima i potrebama u narednom periodu.

Kako je navedeno, deset porodica dobilo je stanove na teritoriji opštine Zvezdara, čime je za njih trajno rešen stambeni problem nakon dugog perioda podstanarskog života i privremenih smeštaja.

Komesarka je istakla da je obezbeđivanje stambene sigurnosti jedan od ključnih uslova za dostojanstven život i stabilnu budućnost, uz poruku da će Komesarijat nastaviti da radi na sličnim rešenjima za lica kojima je pomoć potrebna.

Iz Komesarijata je saopšteno da ovaj slučaj predstavlja još jedan korak u procesu trajnog zbrinjavanja i unapređenja uslova života izbegličkih porodica u Srbiji.

