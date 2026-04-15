Filip (8) je mali div velikog srca, ali ne može sam: Bije bitku koju nijedno dete ne bi smelo - Jedna poruka ga deli od šanse za bolje sutra!
Filip Marković (8) je dečak koji se od najranijeg detinjstva hrabro suočava sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima.
Dijagnostikovan mu je F84.9 (pervazivni razvojni poremećaj - nespecifikovan), kao i ADHD, stanje koje zahteva stalne terapije i stručne tretmane.
Uprkos svemu, uz veliki trud i upornost, Filip pokazuje napredak, ali njegov dalji oporavak zavisi od redovnih i intenzivnih terapija.
Nažalost, troškovi lečenja su veoma visoki, a njegova porodica nije u mogućnosti da sama obezbedi sva neophodna sredstva. Pomoć je potrebna za tretmane matičnim ćelijama, logopedsko-defektološke terapije, boravak u senzornoj sobi, delfinoterapiju, medicinske preglede, lekove i suplemente, kao i za troškove puta i smeštaja.
Vaša podrška može napraviti ogromnu razliku u Filipovom životu - može mu omogućiti dalji napredak, lepše sutra i šansu za kvalitetniji život.
Pomozimo Filipu da dođe do svojih prvih reči.
Kako možete da pomognete:
Pošaljite SMS sa brojem 319 na 2407.
(Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje)
Uplate možete izvršiti putem dinarskog i deviznog računa, E-doniraj plaćanjem karticama ili preko PayPal platforme.
Mogućnost slanja SMS poruka dostupna je korisnicima mreža MTS, Yettel, A1 i Globaltel.
Računi korisnika
Dinarski: 160-6000002467373-97
Devizni: 160-6000002470584-67
IBAN: RS35160600000247058467 SWIFT/BIC: DBDBRSBG