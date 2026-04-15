Slušaj vest

Filip Marković (8) je dečak koji se od najranijeg detinjstva hrabro suočava sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima.

Dijagnostikovan mu je F84.9 (pervazivni razvojni poremećaj - nespecifikovan), kao i ADHD, stanje koje zahteva stalne terapije i stručne tretmane.

Uprkos svemu, uz veliki trud i upornost, Filip pokazuje napredak, ali njegov dalji oporavak zavisi od redovnih i intenzivnih terapija.

Filip Marković Foto: Fondacija humanost bez granica

Nažalost, troškovi lečenja su veoma visoki, a njegova porodica nije u mogućnosti da sama obezbedi sva neophodna sredstva. Pomoć je potrebna za tretmane matičnim ćelijama, logopedsko-defektološke terapije, boravak u senzornoj sobi, delfinoterapiju, medicinske preglede, lekove i suplemente, kao i za troškove puta i smeštaja.

Vaša podrška može napraviti ogromnu razliku u Filipovom životu - može mu omogućiti dalji napredak, lepše sutra i šansu za kvalitetniji život.

Pomozimo Filipu da dođe do svojih prvih reči.

Kako možete da pomognete:

Pošaljite SMS sa brojem 319 na 2407.

(Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje)

Uplate možete izvršiti putem dinarskog i deviznog računa, E-doniraj plaćanjem karticama ili preko PayPal platforme.

Mogućnost slanja SMS poruka dostupna je korisnicima mreža MTS, Yettel, A1 i Globaltel.

Računi korisnika

Dinarski: 160-6000002467373-97

Devizni: 160-6000002470584-67

IBAN: RS35160600000247058467 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

