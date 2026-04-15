Slušaj vest

Beograd ima pet državnih i nekoliko privatnih porodilišta. Najviše beogradskih beba rođeno je u nekom od njih. Neke bebe iznenadile su i svoje mame i lekare i na svet stigle na putu do porodilišta.

Beba sama bira kada je vreme da dođe na svet, pa je tako bilo i na benzinskoj stanici u Malom Požarevcu na Veliki četvrtak. Lekari Hitne pomoći, brzo su stigli na lice mesta i zbrinuli majku i bebu. Nakon toga, prevezeni su u porodilište u Višegradskoj.

Mnogo je takvih situacija, koje lekari pamte: u kolima na putu do bolnice, na pumpama, ispred porodilišta, ili u vozilu Hitne pomoći, kao pre nekoliko godina na Pančevačkom mostu.

- Mi smo odlučili da je povezemo u bolnicu i na pola puta negde, ja i tehničar pozadi, sve vreme ona se prati, opservira, venska linija, protokol se poštuje do kraja. Kreće porođaj, pojavljuje se glavica bebe i pomogli smo u tome naravno, to i jeste naš zadatak, da pomognemo i olakšamo porođaj. Rodila se zdrava beba, ali mi to nismo mogli da radimo u toku vožnje, naš vozač je stao, pod rotacijom, obezbedio sanitetsko vozilo, jer je to bilo na Pančevačkom mostu. Stali smo u desnoj traci - priča Milena Popović iz Hitne pomoći.

Milena Popović iz Hitne pomoći Foto: Printscreen/ RTS

Jasne instrukcije za vođenje porođaja

Lekari Hitne pomoći procenjuju da li porodilju voze u bolnicu ili će je oni poroditi na licu mesta. Ukoliko je porođaj u toku, a oni nisu stigli, uvek su na vezi sa nekim ko je u tom momentu uz porodilju i daju jasne instrukcije.

Kada Hitna pomoć završi svoj deo posla na terenu, zbrine majku i bebu, sledi transport do najbližeg porodilišta, u kome važe jasna pravila.

- Potrebno je da lice koje je dovezlo porodilju i bebu napravi službenu izjavu, gde će da se potpiše uz ličnu kartu. To nekada budu radnici Hitne pomoći, ili radnici MUP-a, ili svedok porođaja. Uzimamo od njih izjavu gde oni opisuju porođaj i gde su zatekli bebu - objašnjava Tanja Mitrović, načelnica neonatologije GAK Narodni front.

Bebe rođene van porodilišta moraju da prime vakcinu protiv tetanusa Foto: Shutterstock

Tretman beba rođenih van porodilišta

Deca koja su rođena van porodilišta, kada stignu u Narodni front, moraju da prime vakcinu protiv tetanusa, zbog neadekvatnih uslova porođaja i nehigijenskog presecanja pupčane vrpce. Po prijemu u porodilište, majka i dete zbrinjavaju se odvojeno. Majka kod ginekologa, beba kod neonatologa. Kako iz GAK Narodni front kažu, godišnje prime do sedam beba, rođenih van porodilišta.

- Najčešće se ti porođaji završe tu u blizini bolnice, ako dođe neposredno pred porođaj, pa se preseče pupčanik u našem hodniku, to znači da je dete rođeno kod nas u bolnici, jer se računa da je čas porođaja onaj kada presečemo pupčanu vrpcu. Najvažnije je da su svi srećni i zadovoljni - da imamo zdravu bebu i majku i da nam brzo dođu sledeći put - poručuje Svetlana Janković, načelnica porodilišta klinike Narodni front.

Najvažnije je da sve prođe kako treba. I kad se desi da porođaj neočekivano počne, lekari kažu da je najbezbednije i za bebu i za majku da se završi u porodilištu.

Kurir.rs/ RTS