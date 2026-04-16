Veče u kvizu Superpotera dobilo je neočekivan obrt kada je sestra jednog takmičara, Sanja, koja je došla samo da ga podrži iz publike, završila u igri i na kraju osvojila milion dinara!

Sanja je pre izvesnog vremena briljirala i u Poteri, pobedivši Milicu Tragačicu, a sada je nadmašila sebe - savladala je čak troje Tragača i osvojila milion dinara.

Među prvim takmičarima u ovom izdanju bio je Slaviša Milovanović iz Donje Rače. On je izabrao da brani srednju svotu, ali, nažalost nije uspeo da savlada troje Tragača.

Njega je iz publike bodrila sestra Sanja. Na iznenađenje, i ona je dobila priliku da učestvuje u Superpoteri.

sanjin brat.jpg
Sanjin brat Slaviša Foto: Printscreen Tiktok/ Potera adrenalin

- Jeste li raspoloženi večeras da odigrate ovu Superpoteru protiv naših tragača? - upitao je voditelj Jovan Memedović Sanju.

"Može, ako me pozivate", odgovorila je ona na oduševljenje mnogih.

sanja superpotera.jpg
Sanja je došla kao podrška bratu, a otišla kao pobednica Foto: Printscreen Tiktok/ Potera adrenalin

Milovanovićeva je odlučila da u Superpoteri brani svotu od milion dinara protiv tri Tragača. U dramatičnoj završnici, nekoliko sekundi pre kraja je uspela da trijumfuje i osvoji cifru od milion dinara.

potera.jpg
Tragači Foto: Printscreen Tiktok/ Potera adrenalin

Sanja je dobila veliki aplauz.

- Oduševljen sam. Znao sam da Sanja to može. Svaka čast. Kupiće mi par stripova i neku knjigu - našalio se Sanjin brat Slaviša.

Finalna Potera.jpg
Superpotera_Zarko Stevanovic.jpg
Marija Đokić osvojila milion dinara u Superpoteri
Kviz Potera