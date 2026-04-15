Slušaj vest

U ovom trenutku Univerzitet "Sveti Sava“ predstavlja idejno osmišljen projekat, za čije je osnivanje neophodno sprovesti niz praktičnih i zakonskih koraka, izjavio je danas ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

- Da bi se najpre pojavio kao univerzitet, on mora da ima tri fakulteta. U početku to svakako neće biti medicinski fakultet, to će biti neki drugi fakulteti, ali kako vreme bude teklo, univerzitet će se proširivati novim visokoškolskim ustanovama - rekao je Stanković.

Cilj osnivanja Univerziteta "Sveti Sava" i Fakulteta srpskih studija jeste unapređenje visokoškolskog sistema u Srbiji, kao i jačanje studijskih oblasti koje se bave srpskom kulturom, tradicijom, jezikom i istorijom, koje ministar ocenjuje kao važan deo identitetskih nauka za svako društvo.

Ministar Dejan Vuk Stanković je istakao da identitetske nauke doprinose formiranju istorijske svesti i razvoju patriotskih vrednosti, kao i izgradnji mladih kao društveno odgovornih i samosvesnih pojedinaca.

- Mislim da je krajnje nelogično da se u Srbiji otvara pitanje zašto Fakultet srpskih studija. Ko će da se bavi našom kulturom, tradicijom, jezikom i istorijom nego mi sami? Potrebno je da se mi bavimo time, jer su identitetske nauke bitne za svako društvo. Bitne su za njegov vrednosni sistem, bitne su za formiranje istorijske svesti, bitne su za izgradnju patriotske vrline, u krajnjoj liniji za formiranje mladih kao socijalno odgovornih i samosvesnih individua - naveo je Stanković.

Foto: Kurir Televizija

Dodao je da je ideja da osnivač i duhovni orijentir Univerziteta Sveti Sava i Fakulteta srpskih studija bude Srpska pravoslavna crkva jer, kako je rekao, Sveti Sava je osnivač srpske crkve i srpske prosvete.

- Mi želimo da unapredimo akademski život, da napravimo i neku vrstu istorijske prekretnice u obrazovanju, da uvedemo to da crkva bude osnivač i neka vrsta duhovnog orijentira u organizaciji nastave, na sprovođenju nastave na najvišem akademskom nivou. Tu pomalo nedvosmisleno imate i uticaj tradicije. Treba reći da Sveti Sava, koji je osnivač naše crkve, ujedno je osnivač naše prosvete, i sasvim je logično da se crkva i prosveta stapaju u nameri da napravimo savremeni fakultet koji će pre svega biti društveno-humanističke orijentacije, a koji će vremenom, ja se nadam, širiti se i na druga područja - objasnio je Stanković.

Podsećamo, Vlada Srbije usvojila je 2. aprila tekst Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava, imajući u vidu potrebu za stalnim unapređivanjem obrazovnog sistema i podizanjem njegovog kvaliteta u skladu sa načelima znanja, vaspitanja i morala.