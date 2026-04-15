Temperatura pada za skoro 10 stepeni! Stiže nagla promena vremena - novo zahlađenje praćeno padavinama uskoro u Srbiji
Do kraja sedmice u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i umereno toplo vreme, uz sunčane intervale i lokalne pljuskove. Kiša i kratkotrajne grmljavinske nepogode biće češće u popodnevnim satima, posebno na zapadu, jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje.
Maksimalne temperature kretaće se uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa, što znači da će se zadržati relativno toplo vreme za ovo doba godine.
Prema najnovijoj prognozi, početkom naredne sedmice dolazi do promene vremena, uz pad temperature i povećanje nestabilnosti. Očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, a sredinom sedmice maksimalne temperature biće oko 15 stepeni, uz osetno svežije vreme.
Stabilizacija vremena očekuje se od 25. aprila, kada će padavine biti ređe, a zatim će uslediti postepeni porast temperatura, pa se krajem meseca ponovo očekuju vrednosti oko 25 stepeni Celzijusa.
Kurir.rs/Telegraf.rs