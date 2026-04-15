Do kraja sedmice u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i umereno toplo vreme, uz sunčane intervale i lokalne pljuskove. Kiša i kratkotrajne grmljavinske nepogode biće češće u popodnevnim satima, posebno na zapadu, jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje.

Maksimalne temperature kretaće se uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa, što znači da će se zadržati relativno toplo vreme za ovo doba godine.

Prema najnovijoj prognozi, početkom naredne sedmice dolazi do promene vremena, uz pad temperature i povećanje nestabilnosti. Očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, a sredinom sedmice maksimalne temperature biće oko 15 stepeni, uz osetno svežije vreme.

Stabilizacija vremena očekuje se od 25. aprila, kada će padavine biti ređe, a zatim će uslediti postepeni porast temperatura, pa se krajem meseca ponovo očekuju vrednosti oko 25 stepeni Celzijusa.

Ne propustiteDruštvoCilj je unapređenje visokoškolskog sistema u Srbiji! Stanković: Potreban je niz koraka da bi se osnovao Univerzitet "Sveti Sava"
Dejan Vuk Stanković
DruštvoVozači, ovo morate znati: Grčka uvela nova pravila za prvu pomoć – kazne i problemi ako vam ovo fali u kolima!
prva pomoc.jpg
DruštvoFilip (8) je mali div velikog srca, ali ne može sam: Bije bitku koju nijedno dete ne bi smelo - Jedna poruka ga deli od šanse za bolje sutra!
Filip Marković
DruštvoKakvo će vreme biti za 1. maj?! Ristić objavio kog datuma tačno stiže novo zahlađenje i veći pad temperature! Evo šta nas čeka za praznike - moguć i sneg
whatsapp-image-20210501-at-11.33.16-am.jpg