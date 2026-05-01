Robot na gradilištu u Nišu više nije budućnost, već realnost. Zbog nedostatka radne snage, investitori sve češće uvode automatizaciju, ali i angažuju radnike iz inostranstva.

Takva je i priča Vaske Vasić, preduzetnice iz Niša. Nakon što su joj zaposleni odbili da preuzmu određene poslove, Vaska je u svojoj firmi uvela automatizaciju.

- Na ovo su me naterali radnici koji ne žele da rade, ne sarađuju ili ne daju dobar rezultat sa izgovorom da nešto prosto ne može da se izmalteriše dobro kada je zid kriv. Ja smatram da nije tako i konačno sam našla robota koji se ne buni i koji radi onako kako se traži od njega. Mi takođe imamo i radnike koji su poreklom iz Indije- objasnila je Vaska za Kurir televiziju.

Nova tehnologija je stigla iz Kine, a Vaska kaže da dosta ubrzava posao i podiže kvalitet izvođenja radova.

"Plašila sam se kada su došli da rade ovde"

- Kineski robot i Indijci imaju dobru saradnju, ja ne znam engleski i pomalo sam se plašila kada su oni došli da rade kod mene i nisam znala kako ću se snaći. Ispostavilo se da oni bolje razumeju nego naši ljudi koji govore srpski jezik. Veoma su inteligentni i sve brzo shvataju.

Nije potrebno da im se nešto stalno objašnjava, dovoljno im je da jednom vide i već mogu samostalno da se snalaze. Oni takođe koriste i njihove načine za rad, odlični su i ispravni u poslu - rekla je Vaska.

"Prinuđeni smo da uvozimo radnu snagu"

Uvođenje robotizacije dolazi u trenutku kada građevinski sektor beleži veliki rast, ali i ozbiljan nedostatak radne snage.

- Radim već 30 godina i nikada nije bilo više izgradnje u Nišu, odmah se vidi da su kranovi i dizalice svuda ali problem je manjak radne snage. Prinuđeni smo da uvozimo radnu snagu, sada za nas rade ljudi iz Indije, Nepala i raznih drugih Azijskih zemalja. Oni su veoma dobri i vredni, stvarno se trude tokom posla i maksimalno se zalažu da sve bude kako treba - navodi Dušan Stanković, investitor.

"U Srbiji je dobro i može lepo da se zaradi, kada dobijem novac ja ga pošaljem u Indiju za moju porodicu koja je srećna zbog toga. Za njih je to mnogo." rekao je Manpreet Singh, jedan od radnika na ovom gradilištu u Nišu.

Roboti i radnici zajedno jeste nova slika u Nišu koja pokazuje kako će, po svemu sudeći, izgledati budućnost građevine.

