Posmrtni ostaci Blagoja Jovovića, koji je 1957. godine u Argentini pucao na ustaškog vođu Antu Pavelića, biće preneti u Srbiju na inicijativu njegove ćerke Marije, koju je prva podržala ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je za Kurir najavila da će Jovović biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, najverovatnije na jesen ove godine.

Blagoje Jovović Foto: Privatna arhiva

- Blagoje Jovović danas za mnoge predstavlja simbol otpora nepravdi i živo podsećanje na stradanje srpskog naroda u Drugom svetskom ratu. On nije delovao bez razloga niti iz ličnog motiva, već u vremenu u kom su mnogi odgovorni za teške zločine izbegli sud i kaznu. Njegov čin se zato u delu javnosti doživljava kao pokušaj da pravda progovori onda kada je izostala. Istovremeno, Jovović je i jedan od simbola naše borbe protiv nacizma i fašizma. Njegovo ime stoji u nizu onih koji podsećaju da srpski narod nije ćutao pred zlom, već mu se suprotstavljao, kako u ratu, tako i nakon njega - kaže ministarka i dodaje da naš odnos prema njemu ujedno govori i o našem odnosu prema toj istorijskoj epohi:

- Govori o tome kako se odnosimo prema žrtvama zločina u NDH, prema stradanju srpskog naroda, ali i prema pokušajima da se ta ideologija relativizuje ili obnovi. Istovremeno, to je i pitanje odnosa prema onima koji su ubijali i progonili, a nisu za to odgovarali - navodi ona i dodaje da je to pre svega pitanje poštovanja i duga:

- Vođeni željom porodice Jovović i molbom njegove ćerke Marije, pokrenuli smo proceduru da se njegovi posmrtni ostaci prebace iz Argentine u Srbiju. Važno je da počiva u svojoj otadžbini, uz dostojne počasti. Taj čin ima i snažnu simboliku - da Srbija ne zaboravlja ni svoje žrtve, ni ljude koji su, na svoj način, pokušali da se izbore za pravdu u vremenu kada su mnogi zlocinci izbegli kaznu i našli utočište daleko od mesta svojih zločina.

Ante Pavelić Foto: Printscreen, Arhiv Muzeja žrtava genocida, Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Ova inicijativa nas podseća, kaže ministarka, i da kultura sećanja nije samo pitanje prošlosti, već i vrednosti koje danas živimo.