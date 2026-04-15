Na 15. Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke, održanoj u Bordou u Francuskoj od 9. do 15. aprila, Srbija je u ekipnoj konkurenciji osvojila 6. mesto od 41 evropske ekipe, objavilo je Društvo matematičara Srbije.

Vanja Jelovac, učenica Matematičke gimnazije u Beogradu, osvojila je zlatnu medalju. Nina Šušić, učenica Matematičke gimnazije u Beogradu, osvojila je srebrnu medalju. Irina Stanišić, učenica Prve kragujevačke gimnazije, osvojila je bronzanu medalju. Srbiju je predstavljala i Mina Pavlović, učenica Prve kragujevačke gimnazije.

Pobednice Evropske matematičke olimpijade za devojke 2026. Foto: Društvo matematičara Srbije

Četvoročlana ekipa Srbije odabrana je na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije i Ministarstva prosvete.

Ekipu Srbije vodili su prof. dr Miloš Stojaković (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) i Danica Zečević (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu).

