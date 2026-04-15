Društvo
Ministarka Đurđević Stamenkovski darivana maketom Blagoja Jovovića: Prenos posmrtnih ostataka je dug prema njemu i njegovoj porodici
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski inicirala je da se posmrtni ostaci Blagoja Jovovića vrate u Srbiju.
"Autor je inspirisan najavom o Blagojevom povratku kući, izradio i poklonio mi ovu maketu. Hvala", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.
"Blagoje Jovović je simbol otpora nepravdi i sećanja na stradanje srpskog naroda. Prenos posmrtnih ostataka je dug prema njemu i njegovoj porodici. Srbija time pokazuje da ne zaboravlja ni svoje žrtve ni svoju istoriju", poručuje Milica Đurđević Stamenkovski.
Reaguj
Komentariši