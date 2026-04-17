Ne samo da je renovirala oronulu kuću u selu Malo Crniće i od nje napravila svoj dom iz sna već je i od stare trafike napravila bajkovito mesto čime je obradovala meštane ovog dela Braničevskog okruga.

"Srećan nam svima i blagosloven Vaskrs", poručila je sa Instagrama Naledi Repaja, čuvena srpska snaja iz plemena Zulu. Pod tim opisom ju je upoznala domaća javnost, a i zavolela.

Pokazala je da su ona, njen suprug Bojan Repaja i njihova deca, Nea i Noa, dočekali Uskrs u pravim prazničnim izdanjima, ali i sa još jednom lepom promenom u njihovom životu nakon preseljenja iz grada u renoviranu seosku kuću.

Deca joj vredno pomažu

Naledi je otvorila malu prodavnicu slatkiša i praznične dekoracije i kako je prikazala na Instagramu, meštanima se to jako dopada, a njena deca joj već vredno pomažu u poslu.

Čim se doselila u selo Malo Crniće, meštani su je srdačno dočekali i obradovali joj se. Osvojila ih je svojom neposrednošću i entuzijazmom koji prenosi i na profile na društvenim mrežama.

Uskrs je dočekala i sa roditeljima svog supruga, svekrom i svekrvom iz Požarevca, koji su pomagali da nauči što više naših običaja, koje danas poznaje kao da je rođena u Srbiji.

Omiljena srpska snaja je u fenomenalnim odnosima sa svojom svekrvom, koja ju je naučila i kulinarskim tajnama naše zemlje.

Naledi je otvorila malu prodavnicu slatkiša i praznične dekoracije

Naledi je sa mnogo ljubavi izučavala našu tradiciju, koju sada prenosi na svoju decu pa su tako mališani učestvovali u čuvenom kucanju uskršnjim jajima što je jedan od važnih običaja za Uskrs.

Prava idila vladala je tog dana u porodici Naledi Repaje, a i u selu koje je postalo njen novi dom. Dobila je pregršt čestitki na Instagramu gde su se neki prisetili kako je ranije izgledala trafika od koje je ona napravila mali biznis. "Tu me je deda vodio na sladoled", napisala je jedna žena, a drugi komentarišu da im se prodavnica jako dopada.

"Vaistinu vaskrese. Vi ste mađioničari", poručuju.

Venčali su se u Crkvi Ružici na Kalemegdanu

Srpska snaja iz plemena Zulu u braku je sa Bojanom Repajom iz Požarevca od 2015. On je odmah znao da želi da sa njom provede život jer je "drugačija od svih žena koje poznaje". Venčali su se u Crkvi Ružici na Kalemegdanu, kada se i krstio njihov sin Noa (8), koji nosi biblijsko ime. Par ima i ćerku Neu (7).

"Pošto smo zajedno radili na kruzeru, Bojan i ja smo se dosta družili. On nije voleo taj posao pa je dao otkaz. Želela sam da vidim gde je ta Srbija, gde svega ima i gde je sve najbolje. Zaljubila sam u narod, prvo u Bojana, a onda u Srbiju", ispričala je Naledi.

Bojan joj je, naravno, bio velika podrška, ali ju je u velikoj meri pustio samu da nauči naš jezik, da se prilagodi "zemlji kojoj pripada".

Kurir/Yumama/Blic žena