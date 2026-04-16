STIŽE VIŠE VODE, ALI I VEĆI RAČUNI? Radovi kod Sremske Mitrovice rešavaju problem Fruške gore, ali slede i nove tarife
Na teritoriji Sremske Mitrovice uveliko se izvode radovi koji bi trebalo da reše dugogodišnji problem vodosnabdevanja na Fruškoj gori, posebno tokom letnjih meseci kada dolazi do nestašica i slabog pritiska.
Reč je o izgradnji tranzitne vodovodne mreže na potezu od Radinačkog puta do Milekić salaša, gde se postavlja novi cevovod u dužini od 2,2 kilometra. Projekat obuhvata i podbušivanje auto-puta, kao i izgradnju buster stanice, što bi trebalo da omogući dodatnih 20 litara vode u sekundi u sistemu.
Najveću korist od ovih radova imaće meštani Velikih Radinaca, Bešenova i Šuljama, koji se godinama suočavaju sa problemima u snabdevanju vodom, naročito u špicu letnje sezone.
Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović poručio je da je cilj projekta obezbeđivanje stabilnih kapaciteta, ali je najavio i promene koje se tiču potrošnje.
- Obezbedićemo dodatne količine vode, ali će biti uvedene i veće tarife za potrošače koji prelaze određeni nivo potrošnje - rekao je Nedimović.
On je dodao da je povećana potrošnja tokom leta postala svakodnevica.
- Zalivanje, bazeni – to je realnost. Moramo obezbediti više vode, ali i uvesti red u potrošnji - naveo je on.
U planu je i proširenje mreže ka naselju Bingul, čime bi se dodatno ojačao sistem vodosnabdevanja na Fruškoj gori. Završetak radova očekuje se u narednom periodu.
Nadležni ocenjuju da će ovaj projekat dugoročno doneti stabilnije snabdevanje, ali ostaje da se vidi kako će najavljene tarife uticati na kućne budžete građana.
