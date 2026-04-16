Slušaj vest

Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku o izmeni Odluke o broju studenata koji se upisuju na studijske programe, kao i odluku o raspisivanju Konkursa za upis studenata na sve vrste i stepene studija, koji će biti objavljen u narednim danima.

Kako se navodi u saopštenju, Konkurs će obuhvatiti ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis.

- Na osnovnim akademskim i integrisanim akademskim studijama predviđeno je 14.653 mesta, na master akademskim 8.761, a na doktorskim studijama 1.698 mesta. Ostali nivoi studija obuhvataju manji broj programa i upisnih kvota. Takođe je doneta odluka o imenovanju Univerzitetske komisije za upis za školsku 2026/2027. godinu - saopšteno je.

Na kom mestu se nalazi Univerzitet u Beogradu na Šangajskoj listi Foto: Zorana Jevtić

Razmatrani su i predlozi veća grupacija, te su usvojene odluke o uvođenju novih i izmenama postojećih studijskih programa.

Među njima su master program "Bioinformatika 4.0", integrisane studije stomatologije na srpskom i engleskom jeziku, doktorske studije iz oblasti stomatoloških istraživanja, integrisani program "Farmacija – medicinska biohemija", kao i master programi iz oblasti sporta i menadžmenta u sportu.

Konkurs za upis na fakultet biće raspisan najkasnije do 1. juna, a uslovi i kriterijumi rangiranja kandidata neće se menjati nakon njegovog objavljivanja.

Prijava kandidata na osnovne studije predviđena je od 19. do 23. juna, prijemni ispiti od 24. do 30. juna, a završetak upisa najkasnije do 10. jula 2026. godine, uz dodatne rokove u avgustu i septembru.

Podsetimo, prema odluci Senata Univerziteta u Beogradu, za školsku 2025/2026. godinu bio je planiran upis ukupno 27.961 studenta na sve nivoe studija (što je za 1.956 više nego za narednu školsku godinu), od tog broja, za osnovne akademske i integrisane studije predviđeno je bilo 15.188 mesta ( što je više za 535 mesta nego uplanu za narednu akademsku godinu).