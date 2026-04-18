Uvođenje EES sistema na granicama EU, koji podrazumeva biometrijsku proveru putnika, dodatno je otežalo povratak osobama koje su ranije bile deportovane, tvrdi muškarac sa takvim iskustvom.

On se, iako je svestan da je kršio zakon, požalio na Fejsbuk grupi "Glas dijaspore".

- Deportovan sam iz Nemačke 4 puta jer sam menjao prezime četiri puta – sad zbog EES sistema ne prolazi ova fora i ne znam kako da se vratim. Već duži niz godina živim u Nemačkoj. U prošlosti sam završio u zatvoru zbog krađe, nakon čega sam 2016. godine deportovan i dobio zabranu ulaska - naveo je ovaj anonimni muškarac.

Tada je, kako je dodao prvi put promenio prezime i uspeo da se vrati u Nemačku.

Ne propustite InfoBiz Srpske kamiondžije spremne i na poslednju opciju: Kurir ih pitao šta nameravaju da urade ako ne bude rešenja

- Međutim, nakon dve godine otkriven sam putem otisaka prstiju i ponovo deportovan. Isti scenario sam ponavljao još nekoliko puta, menjao prezime i vraćao se. Sve dok me prošle godine nisu ponovo identifikovali tokom racije u Frankfurtu i vratili u Bosnu i Hercegovinu - napisao je on.

Sada je situacija, kako ističe, "mnogo teža jer je uveden EES sistem na granicama".

- Uzimaju se biometrijski podaci, pa promena prezimena više ne pomaže. Trenutno ne znam kako da rešim svoj status i vratim se u Nemačku. Tamo imam posao, a dvoje dece živi s bivšom suprugom i želim biti bliže njima u Frankfurtu - dodao je.

Korisnici su ga osudili.

- Ako posle četiri puta nisi uspeo da shvatiš da se krađa ne isplati, onda i ne trebaš biti u Nemačkoj - napisao je jedan korisnik.

Pojedini su i posumnjali u istinitost ove objave.

- Čuj menjao prezime, pa matični broj ti je isti i otisak prstiju - navodi se u jednom od kometara.