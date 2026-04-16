Nekada je služenje vojnog roka bila čast i škola života. Ali vremena su se promenila. Mnoge zemlje uvode ponovo obavezno služenje vojnog roka. Bezbednosne pretnje postaju sve ozbiljnije i u skladu sa njima mladi će morati u vojsku, ali daleko kraće u odnosu na starije generacije.

O obaveznom vojnom roku koji bi trebalo da krene 1. marta 2027. godine, za "Puls Srbije", govorili su Miodrag Savić, pukovnik i Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji.

- Mnoge zemlje uvode obavezno služenje vojnog roka upravo zbog toga što osećaju neku ogromnu, gotovo dramatičnu opasnost. Evo, čak smo počeli da se vraćamo na Mesec, kao da proveravamo da li i tamo možemo da pronađemo pomoć. Taj narativ - ta agenda o stalnoj pretnji - traje već dugo. Za Zapad je opasnost oduvek dolazila sa Istoka, bilo da je reč o evropskom ili širem, globalnom Istoku. Uvek postoji neka "opasnost sa Istoka" - rekao je Mihailović.

Zašto tenzije nikada ne prestaju?

Dodao je da se, godinama unazad, u narodu podstiče strah - ne kod svih, ali kod značajnog dela ljudi.

- Još 1945. godine u Britaniji je napravljen plan za razbijanje Sovjetskog Saveza. Kasnije je to dodatno učvršćeno formiranjem NATO pakta 1949. godine. Kao odgovor na to nastao je Varšavski ugovor. Međutim, kada je Varšavski ugovor nestao i kada je pao Berlinski zid, logično bi bilo da se i NATO ukine. Ipak, to se nije desilo - NATO je ostao, a tenzije se stalno održavaju. Zato što se na oružju i ratu zarađuje. Od Drugog svetskog rata do danas, u periodu dužem od 70-80 godina, Sjedinjene Američke Države učestvovale su u brojnim sukobima - objasnio je.

Savić ocenjuje da je ukidanje obaveznog vojnog roka bila ozbiljna greška i ukazuje na razloge zbog kojih se ta tema ponovo otvara u Evropi.

- Smatram da je bila potpuno pogrešna odluka da se ukine obavezno služenje vojnog roka. Umesto toga, trebalo je pronaći nove modalitete i razviti drugačiji koncept, ali nikako nije smelo da dođe do potpunog prekida. Na taj način izgubili smo čitave generacije - čak 14 njih - koje nisu prošle nikakvu vojnu obuku. Ako se vratimo na pitanje zašto pojedine evropske zemlje ponovo uvode redovni vojni rok, odgovor je prilično jasan: pokazalo se da koncept profesionalne vojske sam po sebi nije adekvatan odgovor na trenutne bezbednosne izazove u svetu - kaže Savić.

- Tako što će se mladi ljudi uključiti u obuku. Profesionalna vojska treba da bude ona snaga koja može da odgovori na prvi udar i deluje u najkritičnijim momentima. Međutim, očigledno je da nema dovoljno ljudskih resursa da se sistem odbrane osloni isključivo na nju. Zato se, u skladu sa politikama NATO-a, ali i nekih zemalja koje nisu članice tog saveza, sve više razmatra ili već uvodi obavezni vojni rok. Zaključak koji se nameće jeste da bezbednost države u velikoj meri zavisi od postojanja snažne oružane sile - odnosno od velikog broja obučenih građana - zaključio je , za "Puls Srbije".

