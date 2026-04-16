Slušaj vest

Inicijativa ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski da se posmrtni ostaci Blagoja Jovovića prenesu u Srbiju izazvala je snažan odjek u javnosti i otvorila novo poglavlje u dugogodišnjoj raspravi o njegovom mestu u istoriji i kolektivnom sećanju.

Blagoje Jovović, koji je život proveo u emigraciji i preminuo van svoje zemlje, u delu javnosti posmatra se kao čovek čiji je čin upisan u istoriju kao simbol otpora i sećanja na zločine počinjene u okviru Nezavisne Države Hrvatske. U isto vreme, njegovo ime i postupak ostaju deo složenog istorijskog nasleđa koje i danas izaziva različita tumačenja.

"Želeo je da bude sahranjen u svojoj zemlji"

Njegova ćerka, Marija Jovović, u emotivnoj izjavi za Kurir televiziju ističe da bi povratak očevih posmrtnih ostataka u Srbiju za nju i njenu porodicu imao duboko lično značenje.

Marija Jovović - ćerka Blagoja Jovovića Foto: Kurir Televizija

- Za mene je ova inicijativa jako važna, ne samo za mene nego i za moju porodicu. Kada pomislim da bi Blagoje mogao da počiva ovde, u Beogradu, osećam da je to velika stvar. Otišao je 1947. godine i nikada se nije vratio u svoju zemlju. Sada bi se vratio onako kako je želeo, u svoju zemlju - rekla je ona.

Dodala je da je njen otac uvek izražavao želju da, nakon smrti, bude sahranjen u zemlji porekla.

- On je govorio da želi da počiva u svojoj zemlji. Beograd je za mene pravo mesto, jer je to glavni grad svih Srba. Mnogi ljudi koji žive u inostranstvu mogli bi da dođu, da upale sveću i odaju poštu - navela je Marija Jovović.

Govoreći o ocu i njegovom životu, istakla je da ga pamti pre svega kao posvećenog roditelja i čoveka kojeg je, kako kaže, duboko poštovala.

Jovović je umro 1999, u vreme NATO bombardovaja Jugoslavije koje mu je teško palo.

- Uvek sam bila ponosna na njega, i pre nego što sam znala sve detalje njegove priče. Bio je dobar čovek i divan otac. Kada sam kasnije saznala za njegov čin, za mene je i dalje ostao čovek koga sam volela i poštovala. Privilegija je za mene da kažem da je on moj otac - rekla je ona, dodajući da joj je činjenica da je njen otac deo istorijskih događaja, koliko god oni bili teški i složeni, i lični teret i posebna vrsta odgovornosti.

"ŽELEO JE DA BUDE SAHRANJEN U SVOJOJ ZEMLJI!" Srbin koji je pucao u Pavelića počivaće u Aleji zaslužnih građana: Oglasila se njegova ćerka Marija za Kurir

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs