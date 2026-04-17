Sve više mladih porodica i pojedinaca pokazuje interesovanje za život u seoskim domaćinstvima, kombinujući mirnu sredinu sa mogućnostima za rad i poljoprivredne aktivnosti.

Popularnost ovakvih nekretnina potvrđuje i aktuelna ponuda u selu Lalinac, gde se izdaju dve potpuno opremljene kuće, veliki skladišni prostor i poljoprivredno zemljište.

Ovaj oglas pojavio se u Fejsbuk grupi "Nekretnine Niš" gde je izazvao lavinu reakcija.

Kako vlasnik navodi kuće površine 50 i 80 kvadratnih metara spremne su za useljenje, dok plac od 33 ara uključuje i magacinski prostor od 250 kvadratnih metara, kao i dodatnih 22 ara zemljišta pogodnog za voćarstvo, povrtarstvo, plastenike, malu proizvodnju ili zanatske delatnosti. Cena zakupa za kompletan kompleks iznosi 180 evra mesečno.

izdaje se sosko domaćinstvo u selu Lalinac, oglas
Oglas za izdavanje seoskog domaćinstva Foto: Printscreen/ FacebookNekretnine Niš

Stručnjaci za nekretnine napominju da ovakav tip oglasa odražava širi trend. Sve veći broj mladih porodica traži seoska domaćinstva koja nude prostor za život i rad, bez potrebe za velikim ulaganjima u infrastrukturu ili gradsku dinamiku.

Ove nekretnine idealne su za porodice koje žele da spoje život i rad na jednom mestu, ali i za one koji žele da investiraju u malu proizvodnju ili poljoprivredu.

Rastuće interesovanje za ovakvim oglasima pokazuje da se seoska domaćinstva ponovo vraćaju u fokus mladih, što može značiti i promene u budućem trendu života van urbanih centara.

