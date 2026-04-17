Marko izdaje 2 kuće i zemljište kod Niša za male pare: Spremne za useljenje ili rad na zemlji FOTO
Sve više mladih porodica i pojedinaca pokazuje interesovanje za život u seoskim domaćinstvima, kombinujući mirnu sredinu sa mogućnostima za rad i poljoprivredne aktivnosti.
Popularnost ovakvih nekretnina potvrđuje i aktuelna ponuda u selu Lalinac, gde se izdaju dve potpuno opremljene kuće, veliki skladišni prostor i poljoprivredno zemljište.
Ovaj oglas pojavio se u Fejsbuk grupi "Nekretnine Niš" gde je izazvao lavinu reakcija.
Kako vlasnik navodi kuće površine 50 i 80 kvadratnih metara spremne su za useljenje, dok plac od 33 ara uključuje i magacinski prostor od 250 kvadratnih metara, kao i dodatnih 22 ara zemljišta pogodnog za voćarstvo, povrtarstvo, plastenike, malu proizvodnju ili zanatske delatnosti. Cena zakupa za kompletan kompleks iznosi 180 evra mesečno.
Stručnjaci za nekretnine napominju da ovakav tip oglasa odražava širi trend. Sve veći broj mladih porodica traži seoska domaćinstva koja nude prostor za život i rad, bez potrebe za velikim ulaganjima u infrastrukturu ili gradsku dinamiku.
Ove nekretnine idealne su za porodice koje žele da spoje život i rad na jednom mestu, ali i za one koji žele da investiraju u malu proizvodnju ili poljoprivredu.
Rastuće interesovanje za ovakvim oglasima pokazuje da se seoska domaćinstva ponovo vraćaju u fokus mladih, što može značiti i promene u budućem trendu života van urbanih centara.