Slušaj vest

Mnogi veruju da je šuga davno iskorenjena bolest i da danas praktično ne postoji, međutim iskustvo jedne Natalije pokazuje da je realnost drugačija - i da ova neprijatna kožna infekcija i te kako može da se pojavi i u 21. veku.

Natalija je odlučila da javno podeli kroz šta je prošla, kako bi upozorila druge da obrate pažnju na simptome koje često olako zanemarujemo.

Kako kaže, sve je počelo bezazleno - upornim svrabom koji je trajao nedeljama.

Foto: Tik Tok Printscreen/natalijen

- Mesec dana me svrbela koža, najviše uveče - noge, ruke, stomak, grudi, leđa. Mislila sam da su živci, da umišljam, da nije ništa ozbiljno - ispričala je ona.

Zbog toga nije odmah potražila pomoć, iako su simptomi trajali sve duže. Nije imala tipične promene na koži, poput osipa ili bubuljica, što ju je dodatno zavaralo.

- Nisam imala nikakav osip da bih posumnjala na šugu. Ko bi uopšte pomislio da šuga postoji u 21. veku?! - kaže Natalija.

Na pregled je otišla tek nakon nagovora sestre, a dijagnoza ju je potpuno šokirala.

Foto: Shutterstock

- Rekla sam doktorki: "Izvinite, ali ja se kupam, kakva šuga?" - priseća se ona.

Međutim, objašnjenje koje je dobila razbilo je čestu zabludu.

- Šugu možeš da dobiješ bilo gde - u prodavnici, butiku, autobusu. Nema veze sa higijenom, niti sa životinjama. Dovoljno je da dođeš u kontakt sa zaraženom površinom ili osobom - prenela je reči lekarke.

Usledio je period lečenja i izolacije koji je trajao nedelju dana.

Foto: Shutterstock

- Morala sam da mažem sumpornu mast, svako veče, a ujutru sve iz početka - nova garderoba, nova posteljina. Sve mora da se pere na 60 stepeni. Sedam dana nisam izlazila iz kuće - navodi ona.

Posebno ističe da je o svemu obavestila ljude sa kojima je bila u kontaktu, kako bi sprečila dalje širenje.

- Nije sramota reći da imaš šugu. Mnogo je gore prećutati - poručuje.

Stručnjaci potvrduju da šuga nije iskorenjena bolest i da se i dalje javlja širom sveta. Najčešći simptom je intenzivan svrab, posebno noću, dok promene na koži ne moraju uvek biti izražene u početku.

Šta je zapravo šuga i kako se prenosi

Šugu izaziva mikroskopski parazit - Sarcoptes scabiei, koji se uvlači u površinski sloj kože i tu polaže jaja. Upravo to izaziva jak svrab i upalne reakcije.

Bolest se najčešće prenosi direktnim kontaktom "koža na kožu", ali je moguće zaraziti se i preko garderobe, posteljine, peškira ili predmeta koje je koristila zaražena osoba.

Koji su simptomi

Foto: Shutterstock

Intenzivan svrab, naročito noću

Sitne crvene tačkice, plikovi ili ranice (koje često nastaju češanjem)

Promene se najčešće javljaju između prstiju, na ručnim zglobovima, stomaku, grudima, preponama

Važno je napomenuti da simptomi mogu kasniti i do nekoliko nedelja nakon zaraze, što dodatno otežava prepoznavanje.

Kako se leči?

Šuga se uspešno leči, ali uz strogo pridržavanje terapije:

koriste se specijalne kreme i masti (najčešće sumporna mast ili preparati na bazi permetrina)

terapiju često moraju da sprovedu svi ukućani, čak i ako nemaju simptome

garderoba, posteljina i peškiri moraju da se peru na visokim temperaturama (najmanje 60°C) preporučuje se izbegavanje bliskog kontakta dok traje lečenje