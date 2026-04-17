"Doktorka, kakva bolest, pa ja se kupam?!" Natalija mislila da ludi od svraba, a onda saznala jezivu istinu: Ovaj zaraza vreba svuda, a noću kreće pakao!
Mnogi veruju da je šuga davno iskorenjena bolest i da danas praktično ne postoji, međutim iskustvo jedne Natalije pokazuje da je realnost drugačija - i da ova neprijatna kožna infekcija i te kako može da se pojavi i u 21. veku.
Natalija je odlučila da javno podeli kroz šta je prošla, kako bi upozorila druge da obrate pažnju na simptome koje često olako zanemarujemo.
Kako kaže, sve je počelo bezazleno - upornim svrabom koji je trajao nedeljama.
- Mesec dana me svrbela koža, najviše uveče - noge, ruke, stomak, grudi, leđa. Mislila sam da su živci, da umišljam, da nije ništa ozbiljno - ispričala je ona.
Zbog toga nije odmah potražila pomoć, iako su simptomi trajali sve duže. Nije imala tipične promene na koži, poput osipa ili bubuljica, što ju je dodatno zavaralo.
- Nisam imala nikakav osip da bih posumnjala na šugu. Ko bi uopšte pomislio da šuga postoji u 21. veku?! - kaže Natalija.
Na pregled je otišla tek nakon nagovora sestre, a dijagnoza ju je potpuno šokirala.
- Rekla sam doktorki: "Izvinite, ali ja se kupam, kakva šuga?" - priseća se ona.
Međutim, objašnjenje koje je dobila razbilo je čestu zabludu.
- Šugu možeš da dobiješ bilo gde - u prodavnici, butiku, autobusu. Nema veze sa higijenom, niti sa životinjama. Dovoljno je da dođeš u kontakt sa zaraženom površinom ili osobom - prenela je reči lekarke.
Usledio je period lečenja i izolacije koji je trajao nedelju dana.
- Morala sam da mažem sumpornu mast, svako veče, a ujutru sve iz početka - nova garderoba, nova posteljina. Sve mora da se pere na 60 stepeni. Sedam dana nisam izlazila iz kuće - navodi ona.
Posebno ističe da je o svemu obavestila ljude sa kojima je bila u kontaktu, kako bi sprečila dalje širenje.
- Nije sramota reći da imaš šugu. Mnogo je gore prećutati - poručuje.
Stručnjaci potvrduju da šuga nije iskorenjena bolest i da se i dalje javlja širom sveta. Najčešći simptom je intenzivan svrab, posebno noću, dok promene na koži ne moraju uvek biti izražene u početku.
Šta je zapravo šuga i kako se prenosi
Šugu izaziva mikroskopski parazit - Sarcoptes scabiei, koji se uvlači u površinski sloj kože i tu polaže jaja. Upravo to izaziva jak svrab i upalne reakcije.
Bolest se najčešće prenosi direktnim kontaktom "koža na kožu", ali je moguće zaraziti se i preko garderobe, posteljine, peškira ili predmeta koje je koristila zaražena osoba.
Koji su simptomi
- Intenzivan svrab, naročito noću
- Sitne crvene tačkice, plikovi ili ranice (koje često nastaju češanjem)
- Promene se najčešće javljaju između prstiju, na ručnim zglobovima, stomaku, grudima, preponama
Važno je napomenuti da simptomi mogu kasniti i do nekoliko nedelja nakon zaraze, što dodatno otežava prepoznavanje.
Kako se leči?
Šuga se uspešno leči, ali uz strogo pridržavanje terapije:
- koriste se specijalne kreme i masti (najčešće sumporna mast ili preparati na bazi permetrina)
- terapiju često moraju da sprovedu svi ukućani, čak i ako nemaju simptome
garderoba, posteljina i peškiri moraju da se peru na visokim temperaturama (najmanje 60°C)
- preporučuje se izbegavanje bliskog kontakta dok traje lečenje
Upravo zato lekari naglašavaju - šuga nije bolest loše higijene, vec zarazna kožna infekcija koja može zadesiti bilo koga. Ključ je u pravovremenom prepoznavanju simptoma i odgovornom ponašanju kako bi se sprečilo dalje širenje.