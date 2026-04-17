Mnogi veruju da je šuga davno iskorenjena bolest i da danas praktično ne postoji, međutim iskustvo jedne Natalije pokazuje da je realnost drugačija - i da ova neprijatna kožna infekcija i te kako može da se pojavi i u 21. veku.

Natalija je odlučila da javno podeli kroz šta je prošla, kako bi upozorila druge da obrate pažnju na simptome koje često olako zanemarujemo.

Kako kaže, sve je počelo bezazleno - upornim svrabom koji je trajao nedeljama.

Natalija ispričala simptome šuge.
Foto: Tik Tok Printscreen/natalijen

- Mesec dana me svrbela koža, najviše uveče - noge, ruke, stomak, grudi, leđa. Mislila sam da su živci, da umišljam, da nije ništa ozbiljno - ispričala je ona.

Zbog toga nije odmah potražila pomoć, iako su simptomi trajali sve duže. Nije imala tipične promene na koži, poput osipa ili bubuljica, što ju je dodatno zavaralo.

- Nisam imala nikakav osip da bih posumnjala na šugu. Ko bi uopšte pomislio da šuga postoji u 21. veku?! - kaže Natalija.

Na pregled je otišla tek nakon nagovora sestre, a dijagnoza ju je potpuno šokirala.

Foto: Shutterstock

- Rekla sam doktorki: "Izvinite, ali ja se kupam, kakva šuga?" - priseća se ona.

Međutim, objašnjenje koje je dobila razbilo je čestu zabludu.

- Šugu možeš da dobiješ bilo gde - u prodavnici, butiku, autobusu. Nema veze sa higijenom, niti sa životinjama. Dovoljno je da dođeš u kontakt sa zaraženom površinom ili osobom - prenela je reči lekarke.

Usledio je period lečenja i izolacije koji je trajao nedelju dana.

Foto: Shutterstock

- Morala sam da mažem sumpornu mast, svako veče, a ujutru sve iz početka - nova garderoba, nova posteljina. Sve mora da se pere na 60 stepeni. Sedam dana nisam izlazila iz kuće - navodi ona.

Posebno ističe da je o svemu obavestila ljude sa kojima je bila u kontaktu, kako bi sprečila dalje širenje.

- Nije sramota reći da imaš šugu. Mnogo je gore prećutati - poručuje.

Stručnjaci potvrduju da šuga nije iskorenjena bolest i da se i dalje javlja širom sveta. Najčešći simptom je intenzivan svrab, posebno noću, dok promene na koži ne moraju uvek biti izražene u početku.

Šta je zapravo šuga i kako se prenosi

Šugu izaziva mikroskopski parazit - Sarcoptes scabiei, koji se uvlači u površinski sloj kože i tu polaže jaja. Upravo to izaziva jak svrab i upalne reakcije.

Bolest se najčešće prenosi direktnim kontaktom "koža na kožu", ali je moguće zaraziti se i preko garderobe, posteljine, peškira ili predmeta koje je koristila zaražena osoba.

Koji su simptomi

Simptomi su i crvene tačkice po koži, plikovi i ranice. Foto: Shutterstock

  • Intenzivan svrab, naročito noću
  • Sitne crvene tačkice, plikovi ili ranice (koje često nastaju češanjem)
  • Promene se najčešće javljaju između prstiju, na ručnim zglobovima, stomaku, grudima, preponama

Važno je napomenuti da simptomi mogu kasniti i do nekoliko nedelja nakon zaraze, što dodatno otežava prepoznavanje.

Kako se leči?

Šuga se uspešno leči, ali uz strogo pridržavanje terapije:

  • koriste se specijalne kreme i masti (najčešće sumporna mast ili preparati na bazi permetrina)
  • terapiju često moraju da sprovedu svi ukućani, čak i ako nemaju simptome
    garderoba, posteljina i peškiri moraju da se peru na visokim temperaturama (najmanje 60°C)
  • preporučuje se izbegavanje bliskog kontakta dok traje lečenje

Upravo zato lekari naglašavaju - šuga nije bolest loše higijene, vec zarazna kožna infekcija koja može zadesiti bilo koga. Ključ je u pravovremenom prepoznavanju simptoma i odgovornom ponašanju kako bi se sprečilo dalje širenje.

