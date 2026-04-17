Slušaj vest

U Srbiji danas pretežno sunčano, uz malu ili umerenu oblačnost i toplo vreme za ovaj period godine.

Sredinom dana i posle podne uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak, tek ponegde praćen grmljavinom, biće u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od šest do 12 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme naredne nedelje

- Za vikend pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima.U ponedeljak naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će pre podne zahvatiti severne, a posle podne će se proširiti i na ostale predele naše zemlje - navodi RHMZ i dodaje:

- Od utorka manji pad temperature, promenljivo i nestabilnije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Foto: Shutterstock

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, na svom Fejsbuk profilu je najavio zahlađenje naredne nedelje sa mogućom pojavom snega na preko 1.000 metara nadmorske visine kao i da od 25. aprila ulazimo u period toplijeg, ali nestabilnog vremena.

- Do kraja nedelje uglavnom relatinvo toplo, samo za vikend neznatno svežije uz severozapadni vetar u subotu. Početkom sledeće nedelje se očekuje razvijanje visinskog ciklona negde u našoj blizini uz spuštanje hladnog vazduha sa severa. Kako modeli još uvek dosta "mešaju karte" oko snage i položaja tog visinskog ciklona sigurna prognoza nije moguća, ali za sada svakako stoji signal za češču pojavu kiše i moguć sneg preko 1.100 metara nadmorske visine uz zahlađenje tako da bi se oko 22.04. maksimumi kretali od pet do 14 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo i dodaje: