„Snaga cara Dušana bila je u poretku tadašnje države, u zakonu, redu, pravdi i jednakosti pred zakonom, a takva Srbija nam i danas treba“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja je u ima Vlade Srbije položila venac na sarkofag sa moštima cara Dušana Silnog u Crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Marka.

Kako je naglasila Srbija za koju se danas borimo, u koju verujemo i za koju živimo je ona u kojoj se zna za poštenje, rad i red i zemlja u kojoj su institucije bliske narodu.

Povodom obeležavanja Dana sećanja na vladavinu cara Stefana Uroša IV Dušana Nemanjića, Đurđević Stamenkovski je navela da je car Dušan svoju snagu crpeo iz narodnog jedinstva, koje upravo i danas žele da nam ospore.

Milica Đurđević Stamenkovski položila venac na sarkofag cara Dušana Silnog Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Ta snaga, sloga i jedinstvo su nam potrebni i danas ako želimo da koračamo napred, a želimo, jer smo to zalužili. Imamo čime da se ponosimo i imamo šta da ostavimo budućim generacijama“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da je Dušan Silni ekonomski, vojno i politički uzdizao tadašnju srpsku državu, ali je uvek vodio računa da država raste korak uz korak sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer je znao da država i crkva jedna drugoj moraju biti oslonac, temelj i zaštita.