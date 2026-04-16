Počinje Javna rasprava o Nacrtu zakona o roditeljima negovateljima
Predloženi Nacrt predviđa uvođenje mesečne novčane naknade, kao i uplatu poreza i doprinosa za nezaposlene roditelje koji neposredno brinu o svojoj deci – korisnicima uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć.
Pozivamo sve zainteresovane građane i udruženja da učestvuju u javnoj raspravi sa svojim predlozima i komentarima nakon čega će Nacrt zakona biti upućen Vladi Srbije na dalje usvajanje.
Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se popunjavanjem obrasca koji je dostupan na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na linku https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-roditeljima-negovateljima, elektronskim putem preko Portala „e-Konsultacije” (https://ekonsultacije.gov.rs), putem elektronske pošte na e-mail adresu: javnarasprava@minrzs.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, na predviđenom obrascu, sa naznakom: „Javna rasprava – Nacrt zakona o roditeljima negovateljima, najkasnije do 7. maja.
U okviru javne rasprave biće održana i dva okrugla stola. Prvi, 21. aprila u Beogradu, u zgradi kancelarije za e-upravu, u sali za sastanke, na 6 spratu (Luke Ćelovića Trebinjca 39 - Beograd na vodi), sa početkom u 10.00 časova, a drugi 28. aprila u Subotici, u Gradskoj kući, prvi sprat „Plava sala“ (Trg slobode br. 1), sa početkom u 12 časova.