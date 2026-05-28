Zato sada stižu i nova stroža pravila, posebno u Evropi, gde se uvode ograničenja kako bi se sprečilo da proizvodi nose nazive koji mogu da obmanjuju kupce.

Da li to znači da smo godinama verovali pogrešnim etiketama, i da li nas deklaracije zaista štite ili su samo vešto upakovan marketing, za Kurir televiziju, otkrili su Milka Raičević, nutricionista i dr Dajana Kovač, doktor biotehničkih nauka.

- U praksi deklaracije jednom prosečnom kupcu nisu dovoljno jasne. One jesu dostupne, ali potrošači najčešće obraćaju pažnju na ono što ih prvo privuče: boju ambalaže, dizajn i istaknute poruke na etiketi. Kada se kasnije pojave problemi, poput viška kilograma ili neuspeha dijete, često se javlja stav:

"Pa ja sam se zdravo hranio, kupovao sam te proizvode." Međutim, iza svega stoji i prehrambena industrija, ali i lično znanje potrošača o tome šta mu je zaista potrebno i u kojoj količini - rekla je Raičević.

Milka Raičević, nutricionista

Obeležavanje proizvoda i navike potrošača

Dodala je da se zbog toga sve više govori o potrebi edukacije. Deklaracije bi trebalo da budu osnovni vodič pri kupovini, ali i potrošači moraju učiti kako da ih razumeju i koriste.

- U nekim prodavnicama već postoje sistemi obeležavanja poput "semafora" - crveno, žuto i zeleno, gde zelena oznaka znači povoljniji izbor. Negde se koriste i oznake slovima. Ipak, biće potrebno vreme da potrošači nauče da ih pravilno tumače i da razviju veću samokontrolu pri kupovini. Na kraju, svako ko kupuje proizvode donosi ličnu odluku - ali važno je da zna na osnovu čega je donosi - objasnila je.

Kovač ističe da se kod građana primećuje rast interesovanja za zdravlje i važnost pažljivog čitanja deklaracija, uprkos postojećim praktičnim izazovima.

- Kod nas građani još uvek nisu dovoljno edukovani, ali se primećuje pozitivan trend. Sve više ljudi pokazuje interesovanje za zdravlje, pre svega za zdravlje svojih najbližih, ali i sopstveno.

Često ističem, čak i u razgovorima sa koleginicom Milkom, koliko je deklaracija važna - ona je zapravo lična karta proizvoda. Iako su propisi takvi da su slova ponekad sitna, danas se to može rešiti jednostavno: kada nam je nešto važno, u stanju smo da se zaista potrudimo da pročitamo - istakla je Kovač.

dr Dajana Kovač, doktor biotehničkih nauka

- Ipak, treba imati u vidu i starije sugrađane, kojima to može biti teže. U osnovi, bez čitanja deklaracije ne možete znati šta kupujete.

To je jedan od najvažnijih koraka pri izboru proizvoda, jer i dalje postoje skriveni sastojci koji nisu uvek zdravi, kao i alergeni koji su posebno važni za osobe sa alergijama. Zato je poruka jasna - deklaracije treba čitati i na to se moramo navići i svi zajedno učiti - zaključila je, za Kurir televiziju.

Deklaracije kao "lična karta" proizvoda - koliko ih potrošači zaista razumeju? Stručnjaci upozoravaju: "Bez čitanja deklaracije ne možete znati šta kupujete"

