Pitanje koliko novca treba staviti u svadbenu kovertu često otvara žustre rasprave, jer se očekivanja ali i realni troškovi svadbi stalno menjaju. Takođe, kako mnogi tvrde, iznosi nisu ni "univerzalni", jer zavise od bliskosti, običaja i finansijskih mogućnosti - zbog čega nekad ni 800 evra nije mnogo.

Upravo o ovoj temi, ali i cifri od 800 evra nedavno se povela diskusija i na Iks-u gde je jedna Hrvatica, koja stoji iza profila "Simply Complicated" svojim pitanjem brzo skupila mnoštvo komentara i različitih mišljenja o tome koliko je "pristojno" staviti u kovertu, posebno kad su u pitanju bliski rođaci.

Koliko je pristojno staviti u kovertu je večito pitanje. Foto: Olha Nosova / Alamy / Alamy / Profimedia

"Potreban mi je savet ekipica. Znači svadba od muževljeve sestričine. Udaje se devojka u petak i sad razmišljamo o koverti. Ja mislim da je 800 evra sasvim ok poklon, muž misli da treba više. Dajte neke proseke koliko se stavlja u tu kovertu kad su bliski ljudi u pitanju", napisala je ona pa dodala:

"Molim da komentatori iz regiona uzmu u obzir da je reč o Hrvatskoj, čarobnoj zemlji gde trenutno trodnevni izlet za osnovnoškolce košta 590 evra... 800 ili 1.000 evra tamo je već svejedno jer je sve postalo preskupo".

Njena objava izazvala je burnu raspravu, gde su se ubrzo pojavila brojna različita mišljenja.

Dok su jedni smatrali da je iznos od 800 evra sasvim korektan, drugi su isticali da 800 evra uopšte nije "realno", odnosno da je previše.

"Majko moja, preterivanje"

"Molim? Za 1.000 evra ima da se kupi mlada", "Ja kad sam se udavala 1994. godine ni moj bubreg nije vredeo 800 maraka", "200 evra po odrasloj osobi i 100 evra po detetu… Ako idete samo vas dvoje na svadbu 400 - zaokruži se na 500 i to je to. Sve ostalo je preterivanje", "800 evra, molim?", "Majko moja! Meni je to nenormalno. 800 evra, kad se ne šlogirah. Od mene bi dobili 200 i to je to", "Za Srbiju bi to bilo baš mnogo", pisali su oni kojima je cifra od 800 evra bila previše.

"1.000 evra kao uobičajena cifra"

Ipak, bilo je i onih koji su smatrali da u današnje vreme ispod 1.000 evra nije dovoljno.

"Po nekom našem običaju (okolina Zagreba) nećacima se daje 1.000 evra na poklon za svadbu. Ispod toga ne, a po meni ne treba ni iznad. Znam da svako finansijski drugačije stoji, i da je nekome ovo puno ili premalo, ali to je neka uobičajena cifra", "Pa realno nema bližeg rođenog, kod nas je običaj da tetke, ujaci, stričevi (najbliži rođaci) daju uglavnom 1.000. Pokrijete troškove svadbe, a ujedno i njoj ostane lep poklon od ujaka".

Na kraju, jedna korisnica se našalila pa zaključila:

"Da Bog da moja rodbina ovako razmišljala".