Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević posetio je danas Irig i u okviru projekta „Sa ministrom na Ti“ razgovarao je sa mladim ljudima.



Ministar Đorđe Milićević je istakao da je projekat "Sa ministrom na Ti" zamišljen kao prostor u kom se briše distanca između institucije i pojedinca.

U vremenu kada se priča o navodnom odlasku mladih iz zemlje, o generaciji koja traži svoje mesto, ministar Milićević je kroz iskren razgovor sa mladima čuo sa kojim se izazovima suočavaju.

Kroz ovakve susrete želimo da napravimo jednostavan, ali iskren odnos između države i mladih, rekao je ministar Milićević i dodao da je zato potrebno razgovarati o budućnosti sa onima koji će tu budućnost živeti.

Srbija se danas gradi i ubrzano razvija, rekao je ministar Milićević i podsetio da će sledeće godine više od četiri miliona ljudi iz celog sveta posetiti našu zemlju za vreme trajanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027. u Beogradu: to je još jedan od dokaza koliko je Srbija napredovala u svim sferama.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da mladi danas imaju veći izbor: mogu da ostanu, da odu ili da se vrate i dodao da se u tom prostoru izbora krije ključni izazov.

Ovakvi razgovori i direktni susreti sa mladima su potrebni i ne treba da budu opterećeni formom, već iskreni i otvoreni, rekao je ministar Milićević i dodao da projekat ima vrlo konkretan cilj, da prikupi stvarne uvide: ne ono što mislimo da mladi žele, već ono što oni zaista govore.

Zato su pitanja jednostavna, a suštinska, rekao je ministar Milićević: Šta vas tera da razmišljate o odlasku? Šta bi vas zadržalo? Šta vam danas nedostaje da biste planirali život u Srbiji? Šta bi bila jasna poruka zbog koje biste se vratili?

Ovo nisu pitanja za analizu, već za odluke, rekao je ministar Milićević i dodao da odgovori na ta pitanja direktno odlučuju budućnost naše zemlje. Ministar je dodao da je jedan od ključnih elemenata projekta “Sa ministrom na Ti” uključivanje mladih koji se nalaze izvan matice kao ravnopravnog sagovornika.

Pokušavam od vas mladih da “ukradem” znanje i informacije, rekao je ministar Milićević i dodao da uspeh meri po tome da li je iz razgovora proisteklo nešto što može da se promeni.

Srbija danas mladim ljudima nije alternativa već izbor, rekao je ministar Milićević i dodao da je Srbija zemlja iz koje se ne odlazi, već u kojoj se ostaje i vraća.