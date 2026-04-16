Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je u ima Vlade Srbije položila venac na sarkofag sa moštima cara Dušana Silnog u Crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Marka.

Pozvali smo danas negovatelje viteške tradicije u Srbiji da sa njima obeležimo 680. godišnjicu Dušanovog krunisanja u Skoplju. Bilo je veličanstveno putovati kroz vreme, tamo gde su naši temelji i koreni, tamo gde je sve počelo, da se uvek obnavlja, traje i opstaje, navela je ona.

"Car Dušan nije bio silan zbog teritorije kojom je upravljao. Njegova snaga bila je u poretku tadašnje države, u Zakonu, u redu, u jednakosti svih, jer svi su bili jednaki pred Zakonom. I Srbija baš takva danas treba da bude", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

Milica Đurđević Stamenkovski položila venac na sarkofag cara Dušana Silnog

"Car Dušan je danas ovde, pod okriljem ovog svetog hrama, da nas podseti koliko smo drevna nacija, koliko smo ozbiljna nacija, koliko smo evropska i hrišćanska nacija. I naša istorija nije sastavljena ni juče ni prekjuče. Ona je pisana vekovima. Ona traje kao kontinuitet našeg naroda na evropskom tlu. Borili smo se da budemo nacija koja je duboko posadila svoje korene i čije je nacionalno konstituisanje postojalo još tada u srednjem veku. Oni koji znaju da je car Dušan svoju snagu crpeo iz narodnog jedinstva pokušavaju upravo to narodno jedinstvo da nam ospore".