Društvo
Humaniratna akcija: Na Uskršnjoj aukciji prikupljeno 392.200 dinara
Slušaj vest
Tradicionalna manifestacija Radost Vaskrsa 2026 u organizaciji VOS Kreativno pero okupila je učenike, roditelje i prijatelje.
Foto: Privatna arhiva
U svečanoj atmosferi održana je humanitarna Uskršnja aukcija koja je uspešno prikupila 392.200 dinara.
Foto: Privatna arhiva
Program su otvorila deca horskim nastupom, potom je odigrana pozorišna predstava inspirisana knjigom "Borba za zapis" princeze Ljubice, kao i kreativne uskršnje radionice.
Foto: Privatna arhiva
Prikupljena sredstva usmerena su Fondaciji Heroji Beogradskog maratona (za nabavku specijalizovanih trkačkih kolica za osobe sa invaliditetom) i Fondaciji Zajedno možemo (za pomoć malom Nikoli iz Loka kod Titela).
Reaguj
Komentariši