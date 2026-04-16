Tradicionalna manifestacija Radost Vaskrsa 2026 u organizaciji VOS Kreativno pero okupila je učenike, roditelje i prijatelje.

Foto: Privatna arhiva

U svečanoj atmosferi održana je humanitarna Uskršnja aukcija koja je uspešno prikupila 392.200 dinara.

Program su otvorila deca horskim nastupom, potom je odigrana pozorišna predstava inspirisana knjigom "Borba za zapis" princeze Ljubice, kao i kreativne uskršnje radionice.

Prikupljena sredstva usmerena su Fondaciji Heroji Beogradskog maratona (za nabavku specijalizovanih trkačkih kolica za osobe sa invaliditetom) i Fondaciji Zajedno možemo (za pomoć malom Nikoli iz Loka kod Titela).

Ne propustiteDruštvoĐurđević Stamenkovski na obeležavanju 890. godišnjice Dušanovog krunisanja: Bio je silan zbog poretka tadašnje države - Srbija baš takva i danas treba da bude
Društvo"ON SAM NIJE MOGAO DA ODE ODOZGO – NJEGA JE NEKO GORE ČEKAO!" Potresna ispovest majke nestalog farmaceuta: A znate šta su psi radili? Nisu hteli ni da mrdnu...
DruštvoTemperatura preko 39 danima ne spada, deca "gore": Jedan simptom roditelje tera u strah, oglasio se i "Batut"
DruštvoKoliko košta letovanje u Grčkoj? Detaljne cene smeštaja, hrane i izleta na najpopularnijim destinacijama! Trošak za porodice i do 2.400 evra
