UNIQA osiguranje potvrđuje svoje opredeljenje ka održivoj budućnosti kroz partnerstvo sa Adria Future Summitom, jednim od vodećih regionalnih događaja posvećenih investicijama i održivom razvoju.

Kao društveno odgovorna kompanija, UNIQA kontinuirano ulaže u projekte koji doprinose dugoročnoj stabilnosti zajednice i očuvanju životne sredine. Partnerstvo sa Adria Future Summitom, koji se održava od 22. do 24. aprila u Porto Montenegro, predstavlja logičan korak u jačanju dijaloga o održivosti, podsticanju investicija u zelene inicijative i podršci inovacijama koje oblikuju ekonomiju budućnosti. „Održivost nije samo strateški pravac, već i odgovornost koju kao osiguravajuća kuća imamo prema zajednici u kojoj poslujemo. Partnerstvo sa Adria Future Summitom vidimo kao priliku da zajedno sa liderima iz različitih sektora podržimo investicije koje stvaraju dugoročnu vrednost i doprinose zelenoj tranziciji našeg regiona. Verujemo da upravo kroz ovakve inicijative možemo podstaći dijalog, razmenu znanja i konkretne akcije koje vode ka otpornijoj i održivijoj ekonomiji. Kontinuirano radimo na razvoju rešenja koja odgovaraju savremenim izazovima – od klimatskih promena do društvene odgovornosti – i nastojimo da budemo pouzdan partner našim klijentima i zajednici u celini”, izjavila je Ljiljana Nikolić, glavna direktorka za People, Brand & Sustainability za UNIQA SEE region, ističući da je UNIQA jasno zauzela stav po pitanju oblikovanja održive budućnosti – kroz odgovorno poslovanje, podršku inovacijama i ulaganje u projekte koji imaju dugoročno pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu.

Foto: Promo

Kroz svoje poslovanje, UNIQA aktivno razvija rešenja koja podstiču održivo upravljanje rizicima, odgovorno investiranje i podršku projektima koji imaju pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu. Poseban fokus stavljen je na ulaganja u održive inicijative, digitalizaciju i inovacije koje unapređuju kvalitet života građana i poslovne zajednice. Direktorka i osnivačica Adria Future Summita, Biljana Braithwaite, istakla je značaj partnerstva sa kompanijama koje prepoznaju važnost održivih investicija i dugoročnog razvoja: „Adria Future Summit okuplja lidere koji žele da grade održivu budućnost kroz konkretne projekte i investicije. Partnerstvo sa UNIQA osiguranjem snažan je signal da poslovni sektor u regionu sve više prepoznaje održivost kao ključni faktor razvoja i konkurentnosti.“

Adria Future Summit okuplja donosioce odluka, investitore, tehnološke lidere i predstavnike javnog i privatnog sektora s ciljem razmene znanja i pokretanja inicijativa koje doprinose održivom ekonomskom rastu i razvoju inovativnih rešenja. Kroz ovo partnerstvo, UNIQA osiguranje dodatno potvrđuje svoju posvećenost investiranju u održivost, podršci inovacijama i aktivnoj ulozi u kreiranju otpornijih i održivijih zajednica. O UNIQA osiguranju

UNIQA SEE region, kojoj pripada i UNIQA Srbija, predstavlja treću najveću zajednicu zemalja unutar UNIQA Insurance Group, sa približno 2.200 zaposlenih i 2,5 miliona klijenata. Uz podršku Grupe, region nastavlja da razvija tržište osiguranja kroz ponudu modernih, digitalnih i jednostavnih rešenja za klijente, istovremeno doprinoseći zajednici kroz ulaganja u projekte društvene odgovornosti i razvoj zaposlenih.

O Adria Future Summitu

Adria Future Summit je regionalna platforma koja povezuje lidere iz oblasti tehnologije, finansija, energetike i javnih politika s ciljem podsticanja inovacija, investicija i održivog razvoja u jugoistočnoj Evropi.