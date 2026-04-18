Predstojeći 1. maj mnogi građani tradicionalno će provesti u prirodi na izletima, roštiljima i takozvanim urancima na livadama, u parkovima i šumskim predelima.

Međutim, lekari i poznavaoci prirode upozoravaju da boravak na otvorenom u prolećnim danima nosi i određene rizike, pre svega zbog krpelja i gmizavaca koji su u ovom periodu najaktivniji.

Stručnjaci ističu da se već sa prvim toplijim danima povećava broj krpelja, parazita koji se hrane krvlju ljudi i životinja, a koji mogu preneti ozbiljne infekcije, među kojima je najpoznatija lajmska bolest. Istovremeno, u prirodi se sve češće mogu sresti i zmije otrovnice, zbog čega se građanima savetuje dodatni oprez prilikom boravka u dvorištu, visokoj travi, šumama i neuređenim terenima.

Krpelji mogu preneti ozbiljne infekcije

Lekari upozoravaju da je najvažnija mera prevencije pregled tela nakon boravka u prirodi. Krpelj se često zakači za kožu ili odeću i može ostati neprimećen satima.

Kako je ranije objašnjavala za Kurir dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, krpelji se hrane krvlju i mogu preneti bakteriju borrelia burgdorferi, uzročnika lajmske bolesti, koja u nelečenim slučajevima može dovesti do ozbiljnih posledica po zdravlje.

- Krpelji se najčešće nalaze u travi i niskom rastinju, ali mogu dospeti i sa granja. Nakon boravka u prirodi važno je detaljno pregledati kožu i odeću. Ako se krpelj primeti na vreme, ne treba ga uklanjati na neadekvatan način ili ga pritiskati, već se javiti lekaru ili ga pažljivo ukloniti odgovarajućim priborom - navode lekari.

Ukoliko nije moguće odmah otići u zdravstvenu ustanovu, preporuka je korišćenje tanke pincete, hvatanje krpelja što bliže koži i njegovo lagano izvlačenje bez naglih pokreta. Nakon uklanjanja, mesto uboda treba dezinfikovati.

Pažnja! Stručnjaci upozoravaju da se ne koriste alkohol, benzin ili slična sredstva direktno na koži, jer mogu izazvati iritaciju i otežati pravilno uklanjanje parazita.

Oprez i zbog zmija u prirodi

Pored krpelja, boravak u prirodi može doneti i susret sa zmijama, koje se u prolećnom periodu češće pojavljuju na sunčanim i toplim mestima.

Poznavaoci prirode savetuju da se pri kretanju kroz visoku travu i neuređene terene koristi štap, uz lagano lupkanje o tlo, kako bi se životinje na vreme upozorile i udaljile. Takođe se preporučuje da se ne zavlače ruke u žbunje, kamenje ili travu bez prethodne provere.

U Srbiji žive tri vrste zmija otrovnica šarka, poskok i šargan. Ujed se može prepoznati po dve ubodne ranice i ubrzo nastalom bolu, otoku i crvenilu.

U slučaju ujeda, stručnjaci naglašavaju da je najvažnije da se osoba smiri i da se što pre obezbedi medicinska pomoć. Pogođeni ekstremitet treba imobilisati, a osoba treba mirovati kako bi se usporilo širenje otrova kroz organizam.

Lekari upozoravaju da se ne primenjuju improvizovane metode poput sečenja, isisavanja otrova ili konzumiranja alkohola i kofeina, jer mogu pogoršati stanje. Umesto toga, preporučuje se hitan transport do najbliže zdravstvene ustanove.

Oprez, ali i uživanje u prirodi

Stručnjaci poručuju da boravak u prirodi ne treba izbegavati, ali da je važno pridržavati se osnovnih mera zaštite adekvatna odeća, zatvorena obuća, redovni pregledi kože i oprez pri kretanju kroz visoku travu i nepoznat teren.