Svadba koja je trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu jednog para iz Niša pretvorila se u priču o kojoj će se, po svemu sudeći, dugo pričati.

Naime, sve je počelo potpuno uobičajeno - muzika, veselje, puna sala gostiju i mladenci koji nisu skidali osmeh sa lica. Prvi ples ispraćen je aplauzom, a atmosfera je bila na vrhuncu.

Međutim, negde na polovini večeri, gosti su primetili nešto čudno - mladoženja je jednostavno nestao.

U prvi mah, svi su mislili da je izašao "na vazduh" ili do toaleta, ali kako su minuti prolazili, a njega nije bilo, među najbližima je počela da raste nervoza. Mlada je pokušavala da zadrži osmeh, ali se videlo da je uznemirena.

Potraga je ubrzo počela - rodbina i prijatelji krenuli su da ga traže po restoranu, dvorištu, pa čak i okolnim ulicama.

A onda - šok.

Kako tvrde gosti, mladoženja je pronađen u parkiranom automobilu ispred sale, u društvu - bivše devojke.

"Sedeli su i raspravljali se, ona je plakala, a on pokušavao nešto da objasni", ispričao je jedan od prisutnih.

Vest se munjevito proširila među gostima, a u sali je zavladala potpuna tišina. Mlada je, kako kažu, u tom trenutku saznala šta se dešava i bez reči napustila prostoriju. Ubrzo je došlo i do direktnog susreta - mlada, mladoženja i bivša devojka našli su se oči u oči, što je, prema rečima očevidaca, bio trenutak kada je situacija potpuno izmakla kontroli.

- Čula se galama, neko je pokušavao da ih razdvoji, roditelji su se umešali... niko nije znao šta da radi - rekao je gost.

Muzika je stala, konobari su se povukli, a gosti su u neverici posmatrali scenu.

Nakon kraće rasprave, bivša devojka je napustila mesto događaja, dok se mladoženja vratio u salu pokušavajući da smiri situaciju. Ipak, šteta je već bila učinjena.

Mlada se, prema rečima gostiju, nije vraćala na podijum, a veselje je nastavljeno u znatno tišoj i napetijoj atmosferi.

Da li je ovo bio samo trenutak slabosti ili početak ozbiljnog problema u braku - ostaje pitanje na koje odgovor znaju samo oni.