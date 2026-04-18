SKANDALČINA NA SVADBI KOD NIŠA! Mladoženja nestao usred slavlja, kad su videli gde je, nastao opšti haos - "Nisu znali ko šta radi, svi su se umešali!"
Svadba koja je trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu jednog para iz Niša pretvorila se u priču o kojoj će se, po svemu sudeći, dugo pričati.
Naime, sve je počelo potpuno uobičajeno - muzika, veselje, puna sala gostiju i mladenci koji nisu skidali osmeh sa lica. Prvi ples ispraćen je aplauzom, a atmosfera je bila na vrhuncu.
Međutim, negde na polovini večeri, gosti su primetili nešto čudno - mladoženja je jednostavno nestao.
U prvi mah, svi su mislili da je izašao "na vazduh" ili do toaleta, ali kako su minuti prolazili, a njega nije bilo, među najbližima je počela da raste nervoza. Mlada je pokušavala da zadrži osmeh, ali se videlo da je uznemirena.
Potraga je ubrzo počela - rodbina i prijatelji krenuli su da ga traže po restoranu, dvorištu, pa čak i okolnim ulicama.
A onda - šok.
Kako tvrde gosti, mladoženja je pronađen u parkiranom automobilu ispred sale, u društvu - bivše devojke.
"Sedeli su i raspravljali se, ona je plakala, a on pokušavao nešto da objasni", ispričao je jedan od prisutnih.
Vest se munjevito proširila među gostima, a u sali je zavladala potpuna tišina. Mlada je, kako kažu, u tom trenutku saznala šta se dešava i bez reči napustila prostoriju. Ubrzo je došlo i do direktnog susreta - mlada, mladoženja i bivša devojka našli su se oči u oči, što je, prema rečima očevidaca, bio trenutak kada je situacija potpuno izmakla kontroli.
- Čula se galama, neko je pokušavao da ih razdvoji, roditelji su se umešali... niko nije znao šta da radi - rekao je gost.
Muzika je stala, konobari su se povukli, a gosti su u neverici posmatrali scenu.
Nakon kraće rasprave, bivša devojka je napustila mesto događaja, dok se mladoženja vratio u salu pokušavajući da smiri situaciju. Ipak, šteta je već bila učinjena.
Mlada se, prema rečima gostiju, nije vraćala na podijum, a veselje je nastavljeno u znatno tišoj i napetijoj atmosferi.
Da li je ovo bio samo trenutak slabosti ili početak ozbiljnog problema u braku - ostaje pitanje na koje odgovor znaju samo oni.
Jedno je sigurno - svadba koja je počela kao bajka, završila se kao upozorenje da prošlost, ako se ne razreši na vreme, ume da zakuca na vrata baš onda kada joj se najmanje nadate.