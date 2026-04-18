Jedna objava na društvenim mrežama izazvala je pravu buru i pokrenula je lavinu komentara nakon što je muškarac iz Srbije podelio fotografiju svog izgubljenog, a potom pronađenog novčanika. Kako tvrdi, u njemu je bilo preko 100.000 dinara i 300 evra, a vraćen mu je samo sa 1.000 dinara sitnine i uništenim ličnim dokumentima.

Kako se videlo na fotografiji, koju je bio objavio na Threads-u, skoro sva lična dokumenta ovog čoveka bila su uništena, a pored je bilo i nekoliko novčanica od dvesta, sto, pedeset, dvadeset i deset dinara.

- Srpska posla. Ovako mi je "pošteni nalazač" vratio novčanik sa uništenim dokumentima i sa oko 1.000 dinara siće, a u novčaniku je bilo preko 100.000 dinara i 300 evra. Sad bi trebalo da mu se zahvalim verovatno. Neka mu je alal neću ništa drugo da kažem - napisao je muškarac tada u opisu fotografije koja je izazvala lavinu rekacija.

"Pozdrav druže, ja sam uzeo pare"

Međutim, nakon objave usledio je novi šok za ovog čoveka, jer je u komentarima nastala prava bura, a mnogi su ga osudili, smatrajući da nije u pravu.

- Moja bratanica u Šimanovcima tražila vlasnika izgubljene novčanik torbice sa preko 10.000 evra kada ga je pronašla i vratila novac, gledao bledo, ni hvala ni ništa, gledao kao da je ona ukrala, a ne vratila pronađeno, netaknuto... Od sad ne vraćam ništa, prođem pored i ćao - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom stajalo:

- Baš bi ti novčanik vraćao onaj ko ga je ukrao. Odakle ti uopšte takva ideja?! Sramota! Ovakvim načinom razmišljanja dovodite ljude u poziciju da nikom ništa nađeno ne vraćaju jer će automatski biti optuženi da su oni ti koji su vas pokrali. Možda taj koji vam je vratio novčanik nije onaj koji je uzeo pare, već ga stvarno našao. Ja to kad nađem nosim u policiju, što je sigurno sigurno. I tako je najbolje, a tako su me i učili - glasili su neki od komentara.

U komentarima se javio i jedan od korisnika koji je tvrdio da je baš on pronašao sporni novčanik, te da je novac koji "fali" potrošio na konzolu za igrice.

- Pozdrav druže! Samo da ti se zahvalim za pare... i ako te bas interesuje, uzeo sam PlayStation 5 Pro - napisao je on.