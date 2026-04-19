Šok kalendar za 2027. godinu: Vaskrs i Prvi maj padaju zajedno - evo koliko će dana biti neradno
Prema kalendaru za 2027. godinu pravoslavni Vaskrs pada 2. maja, kada inače obeležavamo i drugi dan Praznika rada.
Ovakva koincidencija nije česta, a zaposlenima će doneti zanimljiv raspored slobodnih dana, ali ne nužno i duži odmor nego inače.
U praksi neradni dani bi trebalo da obuhvataju period od Velikog petka, 30. aprila, preko 1. i 2. maja, pa sve do vaskršnjeg ponedeljka, 3. maja.
Kako drugi dan Praznika rada pada u nedelju kad i Vaskrs, neradni će biti i Vaskršnji ponedeljak. To znači da će se praznovanje praktično razvući na četiri dana.
Za razliku od ove godine koja je donela dva odvojena praznična talasa jer je pravoslavni Vaskrs obeležen 12. aprila, naredne ćemo ova dva praznika obeležiti istog vikenda.
Podsetimo, zvanični ovogodišnji neradni dani za Prvi maj su petak 1. i subota 2. maj, pa će mnogi zaposleni imati produženi vikend.
Dakle, ova godina nam je donela dva kraća odmora, dok će naredna 2027. ih praktično spajiti u jedan.
Poklapanje Vaskrsa i Prvog maja dešava se relativno retko zbog promenljivog datuma Vaskrsa. Iako na prvi pogled deluje kao "praznični džekpot", realnost je nešto drugačija jer broj neradnih dana ostaje sličan, ali su oni koncentrisani u jednom periodu. To znači manje prilika za dva odvojena putovanja, ali više prostora za jedno duže.