Rezultati zalaganja lokalne vlasti: U Kuršumliji višemilionske investicije za decu i unapređenje socijalne zaštite
Zahvaljujući velikom zalaganju predsednika opštine Kuršumlija Vojimira Čarapića i njegovog tima saradnika, u Kuršumliji je izgrađen i svečano otvoren savremeni dečji park, vredan više od osam miliona dinara.
Ova investicija predstavlja još jedan u nizu konkretnih projekata koji potvrđuju da opština Kuršumlija sistematski i odgovorno ulaže u svoje najmlađe sugrađane, stvarajući kvalitetnije i bezbednije uslove za njihovo odrastanje.
Svečanom otvaranju prisustvovala je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, koja je tom prilikom istakla značaj podrške porodici i deci kao jednom od prioriteta državne politike. Neposredno pre otvaranja parka, ministarka je simbolično uručila ključeve vozila opštini Kuršumlija, namenjenog unapređenju usluga socijalne zaštite, kako bi pomoć bila dostupnija građanima i efikasnije stizala do onih kojima je najpotrebnija.
Tokom posete potvrđena je snažna saradnja između lokalne samouprave i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a tom prilikom potpisan je i ugovor vredan 2,5 miliona dinara. Sredstva su namenjena za finansiranje usluga pomoći u kući i ličnog pratioca, čime se dodatno unapređuje sistem socijalne zaštite i pruža konkretna podrška najugroženijim kategorijama stanovništva. Ovi projekti jasno pokazuju da opština Kuršumlija, uz podršku države, nastavlja da gradi odgovornu i socijalno posvećenu zajednicu.
