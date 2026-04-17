U Užicu je nestao Nenad Bakić (63), koji je poslednji put viđen jutros u naselju Pora. Porodica i nadležni apeluju na građane da prijave bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju
Apel
Nestao Nenad (63) u Užicu! Poslednji put viđen jutros, evo šta je imao obučeno - porodica moli za bilo kakvu informaciju! (FOTO)
Na društvenim mrežama se deli apel za nestanak Nenada Bakića (63) u Užicu.
Kako se navodi u apelu, poslednji put je viđen jutros, oko 7.30 časova u naselju Pora, kod igrališta, u navedenom gradu.
Visok je 182cm i na sebi ima crnu jaknu, crnu trenerku i teget patike.
- Ako imate bilo kakvu informaciju, javite se odmah: 064/6167-007 - navedeno je u objavi.
Porodica je rekla da trenutno u ovoj situaciji nije u stanju da kažu bilo šta novinarima.
