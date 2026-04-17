Na društvenim mrežama se deli apel za nestanak Nenada Bakića (63) u Užicu. 

Kako se navodi u apelu, poslednji put je viđen jutros, oko 7.30 časova u naselju Pora, kod igrališta, u navedenom gradu. 

Visok je 182cm i na sebi ima crnu jaknu, crnu trenerku i teget patike.

- Ako imate bilo kakvu informaciju, javite se odmah: 064/6167-007 - navedeno je u objavi.

Porodica je rekla da trenutno u ovoj situaciji nije u stanju da kažu bilo šta novinarima.

