Ministarka Đurđević Stamenkovski: Javna rasprava o Nacrtu zakona o roditeljima-negovateljima počela juče i trajaće do 7. maja
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski objavila je da je javna rasprava o Nacrtu zakona o roditeljima-negovateljima počela juče, 17. aprila, i da traje do 7. maja.
"Ovaj Nacrt donosi važne novine:
- uvođenje mesečne novčane naknade
- uplatu poreza i doprinosa za nezaposlene roditelje koji brinu o svojoj deci
- sistemsku podršku onima koji svakodnevno brinu o svojoj deci.
Takođe, ministarka najavljuje okrugle stolove tim povodom za 21. april u 10 časova u Beogradu, te za 28. april u 12.00 u Subotici.
"Zajedno gradimo sistem koji prepoznaje brigu, odgovornost i ljubav", zaključuje Đurđević Stamenkovski.
