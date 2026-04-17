Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski objavila je da je javna rasprava o Nacrtu zakona o roditeljima-negovateljima počela juče, 17. aprila, i da traje do 7. maja.

"Ovaj Nacrt donosi važne novine:

- uvođenje mesečne novčane naknade
- uplatu poreza i doprinosa za nezaposlene roditelje koji brinu o svojoj deci
- sistemsku podršku onima koji svakodnevno brinu o svojoj deci.

Takođe, ministarka najavljuje okrugle stolove tim povodom za 21. april u 10 časova u Beogradu, te za 28. april u 12.00 u Subotici.

"Zajedno gradimo sistem koji prepoznaje brigu, odgovornost i ljubav", zaključuje Đurđević Stamenkovski.

