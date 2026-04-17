Digitalizacija socijalne zaštite! Ministarka Đurđević Stamenkovski o sistemu SOZIS: Za bržu i efikasniju komunikaciju i bolji protok informacija- kreće 1. maja
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predstavila je sistem SOZIS za brže i efikasnije pružanje usluga u socijalnoj zaštiti.
Takođe, počela je obuka zaposlenih za rad na platformi u sistemu SOZIS.
"Čuvena zamerka svih naših građana i vrlo često smo se svi sigurno našli u toj situaciji kada dođeš do šaltera i neko ti kaže: 'Fali ti jedan papir' ili 'Znaš, mi nismo nadležni, ne mogu da ti pomognem, idi tamo pitaj nekog drugog'. Onda kada vi odete oni kažu: 'Nismo mi, nego ovi prvi'. I u tim lavirintima birokratskim ljudi često budu uskraćeni za informaciju, a kada informacija zakasni, zakasni i primena nekog prava koje možete da ostvarite", kaže ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:
"Ono sa čim se suočavaju građani, suočavaju se često i zaposleni u sistemu socijalne zaštite koji možda nemaju pravovremene informacije i nemaju dobru komunikaciju u samom sistemu socijalne zaštite zbog toga često i sami ne mogu na adekvatan način da odgovore na pitanja korisnika u sistemu, odnosno građana".
Kako dodaje, ovo je jedna vrsta digitalizacije socijalne zaštite, brže i efikasnije komunikacije, boljeg protoka informacija...
"Sve što radimo jeste da krajnji korisnici, odnosno građani, odnosno oni koji su u potrebi za socijalnom zaštitom, budu na vreme informisani i da se njihova prava ostvaruju. Okupili smo danas zaposlene u sistemu socijalne zaštite iz nekoliko okruga koji gravitiraju ka Beogradskom okrugu. Prvog maja krećemo sa primenom ovog operativnog dela naše platforme i verujem da ćemo moći odmah nakon nekoliko dana da predstavimo i prve rezultate, odnosno da ljudi vide kako to u praksi funkcioniše. Smatramo da je socijalna politika najvažnija unutrašnja politika i da ona garantuje socijalnu sigurnost za sve naše porodice", zaključuje ministarka Đurđević Stamenkovski.