Potresna priča o deki Miroslavu, koji je sa svojim bratom živeo i spavao u jednom krevetu u zemunici pod zemljom bez vode, struje i osnovnih uslova za život, rasplakala je mnoge građane.

Poznati humanitarac Marko Nikolić iz Vranja je obećao da će deki obezbediti dva nova stambena kontejnera, potpuno opremljena sa novim nameštajem, kuhinjom i kupatilom, terasom i strujom kako bi konačno imao dostojanstvene uslove za život. Dan njegovog useljenja u novi dom i lepši život je došao!

- Presrećan sam, ovo je raj za mene - kaže uzbuđeni deka u video-snimku koji je objavljen na Instagram profilu humanitarca, a njegove reči ponovo su potresle mnoge korisnike.

Deka Miroslav je dobio i novu garderobu

Deka ne samo da je dobio nov dom, već i novu garderobu, hranu za duži period kako ne bi brinuo za sutra i kako bi što pre zaboravio teške dane koje je provodio u bedi primajući svega 8.000 dinara mesečno.

Humanitarac je objavio kako su kontejneri postavljeni, kako je uređena septička jama. Stigao je i nameštaj i kompletna bela tehnika. Čeka se samo trenutak ulaska u novi život.

Novi dom deka Miroslava spreman za useljenje

- Kupili smo hrane da ima za mesece unapred. Da ne razmišlja više da li će imati šta da pojede. U narednom periodu stiže voda, opština Krupanj je vodu i struju preuzela na sebe. Ovim putem želimo da se zahvalimo na podršci. Stiže i struja. Ovo nije samo pomoć. Ovo je život koji počinje iz početka. Idemo dalje. Za svakog čoveka koji čeka svoju šansu - poručio je humanitarac Nikolić.