Slušaj vest

Nacrt izmena i dopuna Porodičnog zakona u Srbiji donosi ključne novine: eksplicitnu zabranu fizičkog kažnjavanja dece, uvođenje korektivnog nadzora nad roditeljima, ukidanje maloletničkih brakova i bolje mehanizme zaštite dece. Cilj je usklađivanje sa međunarodnim standardima i jača zaštita prava deteta.

Gosti emisije bili su Emila Spasojević, viša savetnica i poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Predrag Azdejković, urednik magazina "Optimist" i autor emisije "Ozloglašen", Zora Nikodinović Dobričanin, advokat i dr Milena Milanović, specijalizant psihijatrije.

"Psihoterapija je profesionalno roditeljstvo"

- Da bi mi mogli da komentarišemo da li država štiti porodicu ili joj šteti prekomernim petljanjem, mi moramo da znamo zašto i kako se donosi zakon. Kao čovek iz struke kažem, psihoterapija je profesionalno roditeljstvo, da bi mi neku ženu, čoveka ili dete razumeli, moramo da imamo kontakt sa njima. Mi tumačimo situacije preko konteksta, imate različito tumačenje u različitim državama i kontinentima u odnosu na moralne vrednosti koje se propagiraju u toj zajednici - rekla je Milanović i dodala:

- Da li bilo koja aplikacija može da mi pomogne time što ću ja pritisnuti "help", a namenjena je deci od 0 do 18 godina i svi su u istoj kategoriji. Nemamo podelu na rano detinjstvo, srednje detinjstvo i adolescenciju, rasuđivanje dece u različitim kategorijama i adolescenata jeste potpuno drugačije. Na nivou od 0 do 6 godina, rasuđivanje praktično i ne postoji - dodala je Milanović.

Kako kaže, deca tih godina reaguju impulsivno i iracionalno a ne racionalno.

"Kada bi tradicija bila dovoljna pravo ne bi postojalo"

- Za diskriminaciju tradicionalnog nema mesta ovde, kada bi tradicija bila dovoljna pravo ne bi postojalo. Mnoga tradicionalna ponašanja su tokom decenija i vekova napuštena, živimo u 21. veku i moramo da normiramo što više pravila ponašanja kako bi imali poštovanje vladavine prava i demokratske principe. Ovo nije novi zakon, ovo su dopune i izmene u zakonu ali smatram da bi bilo i vreme da se donese novi sa obzirom da je ovaj donet 2005. godine - objasnila je Spasojević

Ona objašnjava da je javna rasprava o ovim promenama u zakonu bila otvorena za sve građanke i građane.

- Ovaj nacrt zakona možemo da posmatramo i kao posledicu svih obaveza koje je Republika Srbija preuzimala tokom decenija. Ustav Republike Srbije posebnu zaštitu pruža detetu, majci, porodici i samohranom roditelju. Ovaj zakon je neophodan, nacrt zakona će se naravno malo popraviti i zategnuti ali rešenja koja su doneta jesu rešenja posledice obaveza Republike Srbije. Moramo da imamo nultu toleranciju i kao društvo i prema zakonima za nasilje nad decom - rekla je Spasojević.

Foto: Kurir Televizija

Dobričanin smatra da je ovaj zakon prepisan i da nema korelacije sa Srpskom pravnom tradicijom.

- Bojim se da su model za donošenje ovog nacrta zakona bile porodice sa društvene margine. Ne kažem da ne postoje porodice u kojima treba da se primeni sve iz ovog zakona ali takve porodice su u manjini. Zloupotrebom odredbama ovog zakona, plašim se da možemo da dođemo do te pozicije da sve porodice u Srbiji mogu da budu pod istragom - tvrdi Dobričanin.

Zora Dobričanin Foto: Kurir Televizija

Azdejković objašnjava da Srbija ima problem sa štikliranjem zakona koje je EU predložila dok još uvek nemamo teren koji će dočekati te zakone.

- Mi nemamo socijalne službe koje će se time baviti na pravi način, iako u zakonu piše da postoji savetovalište za roditelje ako ne rade svoj posao dobro. To je odlično ali se ja pitam ko će to da radi i da li je onaj ko će to raditi dovoljno stručan za to. LGBT zajednica je ovim zakonom skroz zaobiđena, naši aktivisti su ćutali na to i propustili su šansu - kaže Azdejković.

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs