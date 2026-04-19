Prošla je 81 godina, a rane ne zarastaju: Danas se Srbija i Srpska klanjaju senima jasenovačkih žrtava u Donjoj Gradini
U znak sećanja na nevine žrtve ustaškog genocida, danas se u Spomen-području Donja Gradina obeležava Dan sećanja na stradale u koncentracionom logoru Jasenovac, jednom od najstrašnijih mesta stradanja u Drugom svetskom ratu.
Ovaj događaj zajednički organizuju vlade Republike Srpske i Srbije, a prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske.
Dan sećanja obeležava se na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša, koji su pre 81 godinu pokušali da se izbave iz logora smrti.
U okviru programa u Donjoj Gradini biće služen parastos i pomen žrtvama genocida, nakon čega će uslediti polaganje venaca i cveća na grobnom polju „Topole“. Predviđeno je i obraćanje zvaničnika.
Komemoraciji će prisustvovati i predsednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i predsednik Republike Srpske Siniša Karan. Najavljeno je i prisustvo savetnika u Ambasadi Izraela Ernesta Grina, predsednika Jevrejskog udruženja advokata i specijalnog izaslanika SAD za borbu protiv antisemitizma Jehude Kaplouna.
Sistem logora smrti u okviru NDH obuhvatao je oko 80 logora, dok je Donja Gradina, formirana u avgustu 1941. godine, bila najveće stratište u okviru kompleksa Jasenovac.
Poslednji preživeli logoraši pokušali su proboj 22. aprila 1945. godine, bežeći iz, kako se često naziva, fabrike smrti – najveće takve na prostoru jugoistočne Evrope.
Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u logoru Jasenovac tokom Drugog svetskog rata ubijeno je oko 700.000 ljudi, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja i 127.000 antifašista. Među žrtvama bilo je i 20.000 dece.
Vlada Republike Srpske proglasila je 27. april Danom žalosti u znak sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH u periodu od 1941. do 1945. godine.
Kurir.rs