Prethodnog vikenda, 11. i 12. aprila, na graničnim prelazima između Srbije, BiH i Hrvatske zabeležene su ogromne gužve jer su se u isti dan ukrstili vikend, početak pune implementacije EES sistema i pravoslavni Uskrs kada su ljudi masovno krenuli na mini odmor.

Iako je prvobitno u medijima u regionu preneta informacija da je samo u jednom danu odbijen ulazak u Hrvatsku za više od 3.000 osoba, iz MUP-a Hrvatske rekli su nam da se taj podatak ne odnosi na vikend koji je za nama već na celokupan period od 6 meseci, tačnije od uvođenja EES sistema na graničnim prelazima zemalja EU.

- Broj koji ste pomenuli, o vraćenim osobama, odnosno licima kojima je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku odnosi se na razdoblje od početka primene EES sistema u Republici Hrvatskoj. Tačnije, od 12. oktobra 2025. do 25. marta 2026, gde smo zabeležili 2.646 odbijenih ulazaka osobama u našu zemlju. Tokom prethodnog vikenda zabeležena su 62 slučaja odbijanja ulaska osoba u Republiku Hrvatsku – rekli su iz MUP Hrvatske.

Najčešći razlozi vraćanja putnika sa granice

Napominju da su najčešći razlozi vraćanja putnika sa granice neispunjavanje uslova iz člana 6 Zakonika o šengenskim granicama (Uredba (EU) 2016/399), koji propisuje uslove za ulazak državljana trećih zemalja (ljudi koji nisu državljani EU/Šengena) u šengenski prostor.

Prema tom članu, da bi neko ušao u Šengen, mora da ispunjava sledeće uslove:

Da ima važeći putni dokument (pasoš)

Vizu, ako je potrebna (za neke zemlje nije)

Da objasni svrhu putovanja (turizam, posao, poseta…)

Da nije na listi zabrane ulaska (SIS sistem)

Da ne predstavlja bezbednosni ili zdravstveni rizik

Da nije prekršio pravilo o boravku u EU od 90 dana u periodu od 180 dana

Na pitanje kako putnik može da proveri pre putovanja koliko još dana može da boravi u EU, kažu da osoba može u svakom trenutku da proveri preostalo trajanje dopuštenog boravka.

- To može da uradi putem sigurnog internetskog pristupa mrežnoj usluzi evropske agencije eu-LISA (i to na ovom linku). Takođe, informacija se nalazi i na elektronskom displeju koji je pričvršćen na kontrolnoj kućici, gde putnik prilikom obavljanja granične kontrole može videti preostale dane boravka – napominju iz Granične policije.

Kazne od 100 do 1.000 evra

Ukoliko se prekrši pravilo boravka u EU, to podleže sankcijama.

- Kad je reč o sankcijama, osobe koje prekorače boravak od 90 dana u referentnom razdoblju od 180 dana na području Republike Hrvatske, kazniće se novčanom kaznom od 100 do 1.000 evra. U slučaju dolaska takve osobe na ulaz u Republiku Hrvatsku, biće joj odbijen ulazak u zemlju i izdato Rešenje o odbijanju ulaska, shodno članu 50 Zakona o strancima – kažu naši sagovornici.

Kad je reč o gužvama na granicama i da li su bile očekivane jer se poklopio datum pune implementacije EES sistema sa vikendom i praznikom, kažu da je "reč o vikendu u kojem se očekivao pojačani saobraćaj na putevima i graničnim prelazima Republike Hrvatske (zbog pravoslavnog Uskrsa) i tranzit većeg broja putnika iz Republike Srbije i BiH prema zemljama zapadne Evrope“.

"EES je manji faktor vezan za gužve"

Šta je uzrok ovolikim gužvama i šta u celoj proceduri najviše usporava proces prelaska granice, iz MUP Hrvatske su nam rekli da je potpuna primena EES-a samo jedan od "manjih faktora vezanih za gužve na graničnim prelazima“.

- To nije jedini razlog zbog kojeg mogu da se stvore gužve. Naime, od velikog uticaja su i infrastruktura graničnih prelaza, ljudski resursi i to ne samo u Republici Hrvatskoj već i u susednim trećim zemljama. Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), gužve i čekanja su na nivou prošlogodišnjih.

Ističu da na vreme čekanja, uz infrastrukturne probleme primarno graničnih prelaza u susednim trećim zemljama koji imaju manje kapacitete, "utiče i povećanje saobraćaja na graničnim prelazima u odnosu na prethodne godine te jednim manjim delom doprinosi primena EES sistema uzimajući u obzir da putnici moraju da izlaze iz vozila zbog uzimanja biometrijskih podataka“.

"Ne očekujemo velike gužve tokom leta"

Na pragu smo letnje, turističke sezone, od koje mnogi putnici strahuju da će satima biti zaglavljeni na granici. Naši sagovornici naglašavaju da očekuju stanje kao i prethodnih godina.

- Očekujemo da će stanje na graničnim prelazima biti kao i prethodnih godina, pre nego što je uveden EES sistem, uz očekivane manje gužve u vreme špica turističke sezone 2026, a koje će se dodatno rešavati korišćenjem mobilnih EES uređaja duž saobraćajne trake, pre samog dolaska vozila do kontrolne kućice - rekli su iz MUP-a Hrvatske.