Slušaj vest

Jedna scena sa terase u Trsteniku razjarila je mnoge korisnike društvenih mreža! Naime, jedna žiteljka stambene zgrade je upravo odatle direktno na ulicu izručila punu kofu rasola. Reč je o prekršaju bacanja otpada na javnu površinu koji može biti kažnjena sa i do 100.000 dinara pod uslovom da ga na licu mesta primeti komunalna inspekcija. Umesto njih, slučaj su zabeležile kamere korisnika društvene mreže X.

Nije važno što je centar grada. Nije važno što je stambena zgrada. I stan na višem spratu. A izgleda najmanje je važno to šta je sadržaj koji se sa jedne terase ispušta direktno na ulicu i potencijalne prolaznike.

O tome svedoči 16 sekundi video-zapisa podeljenih na X mreži sa sledećim opisom: "Trstenik centar, s terase uklanjaju bure s ostacima kiselog kupusa. Raso naravno preko terase".

"Neće valjda kroz stan, to mnogo smrdi"

I zaista, iako ovakvi slučajevi da se bilo koja vrsta kućnog otpada izbacuje iz stana direktno na ulicu bez ikakvog obzira na okolinu, nisu retki širom Srbije, primer iz Trstenika ponovo je izazvao burnu reakciju.

- Mora da joj je daleko WC šolja - primetio je jedan od korisnika X mreže u komentaru na ovu objavu, dok je drugi sarkastično konstatovao - "A kako bi ljudi to drugačije, neće valjda kroz stan da pronose, nemate predstavu kako to samo smrdi".

Kazna do 100.000 dinara, ali ako počinioca primeti komunalna inspekcija

Sem ovog slučaja prosipanja rasola od kiselog kupusa u Trsteniku, gotovo je uobičajeno da na asfaltu ispred stambenih zgrada uočite najrazličitije ostatke kućne trpeze ili drugog otpada.

Kroz prozore ili sa terasa viših spratova, takođe, lete opušci, mrvice sa stolnjaka ili čitave kese sa smećem... Sve to završava na pločnicima ispred zgrada ili na tuđim terasama, automobilima ili u najgorem slučaju - na glavama prolaznika.

Inače, kazne za bacanje smeća na ovaj način, odnosno, na javnim površinama, iznose od 5.000 do 50.000 dinara. Problem je, međutim, što počinilac može biti kažnjen samo ukoliko ga komunalni inspektor zatekne kako to radi.