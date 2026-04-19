Ljiljana Ivanjac, načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije, kaže da je u poslednjih godinu dana pojačana kontrola objekata koji se bave klanjem životinja i preradom mesa, posebno onih koji rade bez registracije i odobrenja nadležnih organa. Građanima savetuje da meso kupuju isključivo u registrovanim objektima, a posebnu pažnju da obrate na deklaraciju.

Prema njenim rečima, nelegalni lanac počinje već kod nabavke životinja van propisanih tokova, dok se samo klanje životinja najčešće obavlja u neregistrovanim objektima, poput privatnih gazdinstava.

Zaplenjena količina mesa u Subotici ukazuje da je reč o nelegalnoj proizvodnji.

Svo meso zatečeno u takvim objektima, kaže Ivanjac, automatski se proglašava nebezbednim i upućuje na uništavanje, bez mogućnosti da dospe na tržište.

Naglasila je da je ključna razlika između legalnih i nelegalnih objekata u stalnom prisustvu veterinarske inspekcije.

U kontrolisanim uslovima prati se zdravstveno stanje životinja, a nakon klanja vrši se detaljan pregled mesa kako bi se sprečio svaki rizik po zdravlje ljudi.

Kontrole se, dodaje, ne završavaju u klanicama, već obuhvataju čitav lanac – skladištenje, transport i prodaju, uključujući mesare, markete, restorane i druge ugostiteljske objekte.

Poseban akcenat stavljen je na nenajavljene inspekcijske nadzore, čiji je cilj otkrivanje nelegalnih proizvođača.

Stroge kazne u slučaju nepravilnosti

U slučaju utvrđenih nepravilnosti, osim uništavanja mesa, slede i stroge kazne.

- Uklanjanje hrane znači njeno poništenje. Ta hrana se upućuje praktično na neškodljivo poništenje u neki od legalnih objekata, registrovanih objekata za takvu namenu. Vrlo često mi nismo sami u ovim akcijama i najčešće imamo pomoć MUP-a koji dalje na svoj način i u skladu sa svojim ovlašćenjima procesuira one koji su zatečeni u ilegalnom delu. Bude tu i hapšenja - rekla je za RTS Ivanjac.

Prema njenim rečima, novčane sankcije mogu dostići i do tri miliona dinara, dok se u saradnji sa policijom protiv odgovornih često pokreću i postupci koji mogu rezultirati zatvorskim kaznama.

Gde kupiti meso

Građanima savetuje da meso kupuju isključivo u registrovanim objektima, gde su proizvodi pod stalnim nadzorom.

- Kupuje se u legalnim objektima. Legalni objekti unutar svoje ponude treba da imaju meso koje je uslovno čuvano. Treba proveriti da li rade rashladni uređaji iz koga nam se nude proizvodi. Malo stručnijim okom, uvežbanijim, treba obratiti pažnju na žig. Na dnu rashladnih vitrina nalaze se mali termometri koje treba pogledati. Ako ga nema i ako ga ne vidite, pitajte. Ja kao kupac imam pravo da znam sve o onome što želim da kupim pre nego što donesem krajnju odluku - rekla je Ivanjac.

Posebnu pažnju treba obratiti na deklaraciju na proizvodima od mesa, kao i na svežem mesu.

- Prvo trebate da pogledate gde su, ispred kog komada mesa ili reda mesa ili na kom proizvodu stoje, a onda pogledate prvo ime proizvoda, poreklo tog proizvoda, rok trajanja i određenu temperaturu čuvanja - navela je Injac.

Meso na pijacama

Kada je reč o pijacama, kaže, bezbedno kupovati meso u specijalizovanim radnjama koje posluju u okviru pijaca.

Međutim, kako ističe Ivanjac, pijace su suočene sa drugim problemom – ponudom hrane na tezgama gde bi trebalo da se prodaju samo voće, povrće i zeleniš.

Često se na ovim mestima mogu naći i razni proizvodi od mesa, sirevi i druge prerađevine, koje često nemaju potrebne deklaracije na srpskom jeziku.

Proizvodi koji ne sadrže ovu deklaraciju, kaže Ivanjac, najverovatnije su ilegalno uvezeni i postavljeni na prodaju bez odgovarajućeg nadzora.

Upozorava potrošače da proizvodi koji se nude na našim pijacama moraju biti jasno obeleženi na srpskom jeziku kako bi potrošači mogli da provere važne informacije kao što su poreklo, rok trajanja i uslovi čuvanja.