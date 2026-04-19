Trinaestogodišnja L. M. iz Smedereva, čiji je nestanak juče prijavljen, uspešno je pronađena i sa njom je sve u redu.

Podsetimo, devojčica je prethodno poslednji put viđena kod babe i dede u Seonama, selu nadomak Smedereva, nakon čega je njena zabrinuta porodica uputila javni apel građanima i molila za bilo kakvu informaciju o njoj.

Na veliku radost porodice i svih koji su učestvovali u širenju apela, potraga se brzo završila na najbolji mogući način, a devojčica je sada na sigurnom.

