VELIKA TRAGEDIJA U KRALJEVU: Iznenada preminuo učenik trećeg razreda - Srednja šumarska škola se porukom koja slama srce oprostila od Marka (FOTO)
Učenik trećeg razreda Šumarske škole u Kraljevu, Marko Radaković, preminuo je, potvrđeno je iz ove obrazovne ustanove putem društvenih mreža.
Iz škole su istakli da će Marko ostati upamćen kao vedar, vredan i plemenit mladić koji je voleo prirodu, šumu i životinje, kao i po svom odgovornom pristupu školskim obavezama i odnosu prema drugovima.
U objavi škole se dodaje:
"Radujte se, anđeli, jer je jedan takav došao među vas! Naš učenik trećeg razreda, šumarski tehničar, Marko Radaković preselio se među anđele. Bio je vedar, vredan i plemenit mladić koji je svim srcem voleo selo, šumu i životinje. Pamtićemo ga po dobroti, izuzetnim veštinama, plemenitosti, čistoti srca i osmehu kojim nas je dočekivao. Neka mu je večna slava!"
Za sada nisu saopšteni detalji o uzroku smrti.
O terminu komemoracije i sahrane javnost će biti naknadno obaveštena.
