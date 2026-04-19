Slušaj vest

Učenik trećeg razreda Šumarske škole u Kraljevu, Marko Radaković, preminuo je, potvrđeno je iz ove obrazovne ustanove putem društvenih mreža.

Iz škole su istakli da će Marko ostati upamćen kao vedar, vredan i plemenit mladić koji je voleo prirodu, šumu i životinje, kao i po svom odgovornom pristupu školskim obavezama i odnosu prema drugovima.

U objavi škole se dodaje:

"Radujte se, anđeli, jer je jedan takav došao među vas! Naš učenik trećeg razreda, šumarski tehničar, Marko Radaković preselio se među anđele. Bio je vedar, vredan i plemenit mladić koji je svim srcem voleo selo, šumu i životinje. Pamtićemo ga po dobroti, izuzetnim veštinama, plemenitosti, čistoti srca i osmehu kojim nas je dočekivao. Neka mu je večna slava!"

Za sada nisu saopšteni detalji o uzroku smrti.

O terminu komemoracije i sahrane javnost će biti naknadno obaveštena.

Kurir.rs

kurir najnovija vest
L M.jpg
Spomenik na mestu nekadašnjeg logora Jasenovac gde je pobijeno više stotina hiljada Srba
0705-shutter.jpg